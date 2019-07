Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Μπόρις Τζόνσον

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.41

Νέος ηγέτης του κυβερνώντος, Συντηρητικού Ενωτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου εξελέγη - όπως και αναμενόταν - ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μπόρις Τζόνσον, επικρατώντας του νυν υπουργού Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ. Αναδεικνυόμενος ηγέτης του κόμματος, ο Τζόνσον θα αναλάβει έτσι την πρωθυπουργία της χώρας, διαδεχόμενος και στις δύο θέσεις την Τερέζα Μέι.

Στην ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν τα οργανωμένα μέλη των Συντηρητικών, ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε 92.153 ψήφους, έναντι 46.656 του Τζέρεμι Χαντ.

Ο Τζόνσον ήταν ο επικεφαλής της πτέρυγας του Συντηρητικού Κόμματος που στο δημοψήφισμα του 2016 είχε υποστηρίξει την αποχώρηση του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σήμερα διαπρύσιος κήρυκας μιας αποχώρησης της χώρας από την Ένωση το συντομότερο δυνατό, ακόμη και χωρίς συμφωνία αποχώρησης.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο κ. Τζόνσον ανέφερε ότι αποτελεί "εξαιρετική τιμή και προνόμιο" να αναλαμβάνει την ηγεσία των Συντηρητικών και της κυβέρνησης, ενώ έπλεξε το εγκώμιο της προκατόχου του, τονίζοντας ότι ήταν τιμή του που υπηρέτησε ως υπουργός την κυβέρνησή της.

Σε όσους αμφιβάλλουν, ανέφερε ο νέος ηγέτης της Βρετανίας, έχω να πω: φίλοι, θα ενεργοποιήσουμε τη χώρα, θα καταφέρουμε το Brexit.

Η ίδια η κ. Μέι συνεχάρη τον εκλεγμένο διάδοχό της, καλώντας σε συνεργασία για την επίτευξη ενός Brexit που θα λειτουργεί προς όφελος όλου του Ηνωμένου Βασιλείου και για να μην μπορέσει ο Τζέρεμι Κόρμπιν - ηγέτης του Εργατικού Κόμματος - να φτάσει στην εξουσία.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches. — Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019

Από τους πρώτους ξένους ηγέτες που συνεχάρη τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε εκφράσει την πολιτική υποστήριξή του στον κ. Τζόνσον και κατά την προηγούμενη περίοδο.

"Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για την εκλογή του στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα είναι εξαιρετικός!", ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

Συγκρατημένη ήταν η αντίδραση του επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος τόνισε ότι η Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον "πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον" για την διευκόλυνση της κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ και την επίτευξη εντός συντεταγμένου Brexit. Ανέφερε ακόμη ότι η Ένωση είναι ανοικτή σε επαναδιαπραγμάτευση της Διακήρυξης για τις μελλοντικές σχέσεις Βρυξελλών - Λονδίνου, με βάση τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) July 23, 2019

Έκτακτη σύνοδο της αρμόδιας για το Brexit Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή του κ. Μπαρνιέ, προανήγγειλε ο Γκι Φέρχοφσταντ, αρμόδιος εκ μέρους του ΕΚ για τη διαπραγμάτευση με τη Βρετανία σχετικά με το Brexit.

The @Europarl_EN’s Brexit Steering Group will hold an extraordinary meeting tomorrow with @michelBarnier to respond to @BorisJohnson's election. The meeting will be followed by an official communication. Looking forward to defending the interest of all Europeans. #Brexit — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 23, 2019

Επιθετικά έναντι του νέου πρωθυπουργού, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του αύριο Τετάρτη, ξεκίνησε ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Όπως ανέφερε μέσω Twitter, "ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε την υποστήριξη λιγότερων από 100.000 μελών του μη αντιπροσωπευτικού για το σύνολο της χώρας Συντηρητικού Κόμματος, υποσχόμενος φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους, παρουσιαζόμενος ως φίλος των τραπεζιτών και καλώντας σε ένα καταστροφικό ασύντακτο Brexit. Δεν έχει κερδίσει όμως την υποστήριξη της χώρας".

Και συνεχίζει: "Το ασύντακτο Brexit του Τζόνσον σημαίνει λιγότερες δουλειές, υψηλότερες τιμές προϊόντων και ρίσκο ξεπουλήματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε αμερικανικές εταιρείες σε μια συμφωνία "αγάπης" με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο λαός της χώρας πρέπει να αποφασίσει για τον Πρωθυπουργό του σε γενικές βουλευτικές εκλογές".

Johnson’s No Deal Brexit would mean job cuts, higher prices in the shops, and risk our NHS being sold off to US corporations in a sweetheart deal with Donald Trump.



The people of our country should decide who becomes the Prime Minister in a General Election. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 23, 2019

Η ηγέτιδα του δεξιού Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) των προτεσταντών της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο στηρίζει με ψήφο ανοχής την κυβέρνηση μειοψηφίας των Συντηρητικών, Αρλίν Φόστερ, συνεχάρη τον Μπ. Τζόνσον και τόνισε ότι ανυπομονεί να συζητήσουν τους κοινούς στόχους τους, όπως η ενδυνάμωση της ενότητας του Ην. Βασιλείου, η περάτωση του Brexit και η ομαλοποίηση της λειτουργίας των αποκεντρωμένων κυβερνήσεων στη χώρα.

Congratulations to @BorisJohnson on becoming Conservative Party Leader. Look forward to discussing our shared objectives of strengthening the Union, delivering Brexit & restoring devolution. pic.twitter.com/P8VV82UXAV — Arlene Foster (@DUPleader) July 23, 2019

Moody's: Αυξάνονται οι πιθανότητες ασύντακτου Brexit

Η Βρετανία είναι πιθανότερο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μια συμφωνία αφού ο Μπόρις Τζόνσον επελέγη να διαδεχθεί την Τερέζα Μέι στην πρωθυπουργία, όπως ανακοίνωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.

Ο Τζόνσον έχει δεσμευθεί να φέρει εις πέρας το Brexit στις 31 Οκτωβρίου ακόμα κι΄αν αυτό σημαίνει έξοδο χωρίς συμφωνία.

"Με την εκλογή του κ. Τζόνσον, η πιθανότητα ενός βιώσιμου συμβιβασμού φαίνεται τώρα χαμηλότερη σε σχέση με πριν", δήλωσε ο Κόλιν Έλις, γενικός διευθυντής πιστοληπτικής στρατηγικής στον οίκο Moody’s. Πρόσθεσε ότι ο διεθνής οίκος διατηρεί την άποψη ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα είναι ‘πιστωτικά αρνητικό’ (credit negative) γεγονός.

Μερικές σημαντικές ημερομηνίες - σταθμοί για τον νέο πρωθυπουργό

19 Ιουνίου 1964: Γεννιέται στη Νέα Υόρκη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σπουδάζει στο σχολείο της ελίτ Ίτον, στη συνέχεια στο περίφημο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

1987-1988: Δημοσιογράφος στην εφημερίδα Times. Απολύεται επειδή κατασκεύασε κάποιες δηλώσεις.

1989-1994: Ανταποκριτής της Daily Telegraph στις Βρυξέλλες. Από το 1999 έως το 2005, αρχισυντάκτης του περιοδικού Spectator.

Ιούνιος 2001: Εκλέγεται βουλευτής των Συντηρητικών. Επανεκλέγεται το 2005.

Μάιος 2008: Εκλέγεται δήμαρχος του Λονδίνου νικώντας τον απερχόμενο δήμαρχο των Εργατικών Κέβιν Λίβινγκστον. Επανεκλέγεται για τετραετή θητεία το 2012, χρονιά κατά την οποία η πρωτεύουσα φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μάιος 2015: Επιστρέφει στη Βουλή ως βουλευτής. Επανεκλέγεται το 2017.

21 Φεβρουαρίου 2016: Δεσμεύεται για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) κόντρα στον Συντηρητικό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον.

30 Ιουνίου 2016: Αποσύρεται από την κούρσα της διαδοχής του Ντέιβιντ Κάμερον μετά την ψήφο των πολιτών υπέρ της εξόδου από την ΕΕ στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου.

13 Ιουλίου 2016: Διορίζεται υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση της Τερέζα Μέι. Διαφωνώντας με την πρωθυπουργό για τον τρόπο επίτευξης του Brexit, παραιτείται στις 9 Ιουλίου 2018.

23 Ιουλίου 2019: Εκλέγεται επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος. Συγκεντρώνει το 66% των περίπου 159.000 ψήφων των μελών του κόμματος έναντι 34% του Τζέρεμι Χαντ. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' αναμένεται να του αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αύριο Τετάρτη.