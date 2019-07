Πορτογαλία: Είκοσι τραυματίες από τις μεγάλες πυρκαγιές

Η ξηρασία και οι ριπές του ανέμου περιπλέκουν την κατάσταση στην Πορτογαλία, όπου από το Σάββατο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές σε μια ορεινή περιοχή, στα κεντρικά της χώρας.

Οι ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία που άγγιζε σήμερα τους 35 βαθμούς, προκάλεσαν πολλές αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε απομονωμένα σπίτια κοινοτήτων κοντά στην πόλη Μασάου και οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους χρησιμοποιώντας κουβάδες και λάστιχα ποτίσματος, όπως δείχνουν οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

About 1,800 firefighters have been struggling to contain wildfires in central #Portugal that have injured 20 people, including eight firefighters. The fires broke out on Saturday across three fronts in the district of #CasteloBranco. https://t.co/JY7cgMF1Kh