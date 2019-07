Η γερμανορωσική επαναπροσέγγιση στο επίκεντρο του Διαλόγου του Πέτερσμπεργκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.10

Με κεντρικά θέματα την γερμανορωσική επαναπροσέγγιση, αλλά και την συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά και την κατάσταση στην Ουκρανία, πραγματοποιείται φέτος ο Διάλογος του Πέτερσμπεργκ, το άτυπο γερμανορωσικό φόρουμ που ξεκίνησε το 2001 από τους Γκέρχαρντ Σρέντερ και Βλαντιμίρ Πούτιν και διοργανώνεται κάθε χρόνο - με εξαίρεση το 2014, λόγω της έντασης που προκάλεσε η προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία. Φέτος για πρώτη φορά από την κρίση στην Κριμαία την έναρξη του φόρουμ κήρυξαν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών, οι υπουργοί Εξωτερικών Χάικο Μάας και Σεργκέι Λαβρόφ, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται ως προσπάθεια εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.



"Μόνο με τον ανοιχτό διάλογο μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα τα οποία θα φέρουν κοντά τις χώρες μας", δήλωσε ο κ. Μάας και σημείωσε ότι σχεδόν όλα τα κρίσιμα διεθνή ζητήματα απαιτούν και την συμμετοχή της Ρωσίας προκειμένου να επιλυθούν.



Κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στο Ιράν, ο Χάικο Μάας τόνισε ότι τόσο η Γερμανία όσο και οι άλλες χώρες οι οποίες παραμένουν στην συμφωνία για τα πυρηνικά, αναμένουν από την Τεχεράνη να τηρήσει τους όρους που της αναλογούν, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας και χαρακτήρισε "απαράδεκτες" τις τελευταίες δηλώσεις της ιρανικής κυβέρνησης για το θέμα.



"Εμείς που παραμένουμε στην συμφωνία περιμένουμε από το Ιράν να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε και περιμένουμε και από το Ιράν να τηρήσει την δική του πλευρά της συμφωνίας (…) Αυτά που ακούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες από την Τεχεράνη είναι απαράδεκτο", δήλωσε ο κ. Μάας και τόνισε για μία ακόμη φορά ότι η λογική του "less for less", δηλαδή της εφαρμογής της συμφωνίας με "εκπτώσεις", δεν γίνεται αποδεκτή από τις χώρες που συμμετέχουν.



Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών αξιοποίησε μεταξύ άλλων την ευκαιρία της συνάντησης με τον κ. Λαβρόφ προκειμένου να ζητήσει εκ νέου την απελευθέρωση των 24 ουκρανών ναυτικών οι οποίοι κρατούνται από την Ρωσία από τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και συνελήφθησαν κοντά στην χερσόνησο της Κριμαίας. Η Μόσχα θεωρεί ότι παραβίασαν τα σύνορα, ενώ το Κίεβο τους χαρακτηρίζει "αιχμαλώτους πολέμου" και, σύμφωνα με τον κ. Μάας, η απελευθέρωσή τους θα συμβάλει στην εξομάλυνση της κατάστασης στην Ουκρανία. "Είναι η ώρα της εποικοδομητικής συμβολής - και μάλιστα όλων των πλευρών. Και σε αυτήν περιλαμβάνεται κατά την γνώμη μας και η απελευθέρωση των ναυτικών", δήλωσε ο κ. Μάας, αν και οι ρωσικές αρχές μόλις χθες αποφάσισαν την παράταση της κράτησής τους.



Ο κ. Μάας πάντως εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ουκρανική κρίση και έκανε λόγο για "θετικά μηνύματα", ενώ δήλωσε ότι ελπίζει πως η κατάπαυση του πυρός η οποία θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή αυτή τη φορά θα γίνει σεβαστή από όλες τις πλευρές, καθώς κατά το παρελθόν, όπως επισήμανε, "παραβιάστηκε πάρα πολλές φορές", καθώς και ότι θα υπάρξει πρόοδος στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Μινσκ.

Λαβρόφ: Κινητικότητα ως προς την διευθέτηση της κρίσης στην ανατολική Ουκρανία

Στο ζήτημα της διευθέτησης της κρίσης στην ανατολική Ουκρανία είναι εμφανής μια ώθηση που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά το τέλος των συνομιλιών που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας.



Ο Σεργκέι Λαβρόφ επεσήμανε ότι κατά την τελευταία συνάντηση εμπειρογνωμόνων του σχήματος της Νορμανδίας στο Παρίσι (που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου) και κατά την συνάντηση της ομάδας επαφής στο Μίνσκ (17 Ιουλίου) "υπήρξε μια εμφανής ώθηση η οποία μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός".



Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σεργκέι Λαβρόφ, η συνεδρίαση της ομάδας επαφής για την Ουκρανία, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Μινσκ, υπήρξε η πιο επιτυχής από τότε που συγκροτήθηκε η ομάδα.



Ο Μπορίς Γκριζλόφ που εκπροσωπεί τη Ρωσία στην ομάδα επαφής, είχε δηλώσει στις 17 Ιουλίου μετά τη συνεδρίαση της ομάδας επαφής ότι το Κίεβο και οι (αυτοανακηρυχθείσες) δημοκρατίες του Ντονμπάς κατέληξαν σε συμφωνία να υπάρξει διαρκής κατάπαυση του πυρός από της 21ης Ιουλίου, σε συμφωνία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων και επίσης συμφώνησαν να ανταλλάξουν 208 άτομα από τις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίας του Ντονμπάς με 69 Ουκρανούς που ανήκουν στα σώματα ασφαλείας, ενώ λύθηκε με εποικοδομητικό τρόπο η ανακατασκευή της γέφυρας στο χωριό Λουγκάνσκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ