Σε πανικό η αεροπορική KLM: Τα δύο tweet για θηλασμό και θνησιμότητα που προκάλεσαν σάλο

Χωρίς κανένα έλεος, η ινδική θυγατρική, της ολλανδικής KLM, KLM India τουίταρε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι το καλύτερο μέρος για να κάθεται είναι το τελευταίο τρίτο της καμπίνας. Οι χειρότερες θέσεις είναι στη μέση του αεροπλάνου, όπου το "ποσοστό θνησιμότητας" είναι το "υψηλότερο" - και το ποσοστό θνησιμότητας είναι "οριακά μικρότερο" για τις θέσεις στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, ανέφερε ακόμη το τιτίβισμα της KLM.

Η εταιρεία βασίστηκε σε άρθρο που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό "Time" το 2015, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα The Mirror.

"H ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι οι θέσεις στο πίσω μέρος του αεροσκάφους είχαν ποσοστό θνησιμότητας 32%, αυτές που βρίσκονταν στη μέση 39% και αυτές που ήταν μπροστά 38%".

Όταν είδαν την απάντηση της KLM πολλοί χρήστες έσπευσαν να επικρίνουν την ολλανδική αεροπορική εταιρία για το απαράδεκτο tweet. Η εταιρεία απέσυρε το tweet μετά τον σάλο που ξέσπασε, αναρτώντας νέο, στο οποίο ζητούσε συγγνώμη, καθώς δεν είχε, λέει, την πρόθεση να παίξει με τα συναισθήματα των επιβατών και ότι απλά βασιζόταν σε δεδομένα.

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted.

Νωρίτερα, η KLM είχε γίνει στόχος διαδικτυακών πυρών όταν ανακοίνωσε, πάλι μέσω Twitter, ότι επιτρέπεται ο θηλασμός στις πτήσεις, αλλά εάν προσβάλλονται οι άλλοι επιβάτες, μπορεί να ζητηθεί από τις μητέρες να καλυφθούν.

Breastfeeding is permitted at KLM flights. However, to ensure that all our passengers of all backgrounds feel comfortable on board, we may request a mother to cover herself while breastfeeding, should other passengers be offended by this.