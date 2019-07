Ο Τουσκ απειλεί με κυρώσεις την Τουρκία

Μπορεί να αργεί η Ευρώπη να εκφραστεί στο θέμα πιθανών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, ως αντίποινα για τις συνεχόμενες παράνομες και προκλητικές ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ, όμως ο Ντόναλντ Τουσκ αποκάλυψε πως η τακτική της Τουρκίας φέρνει κάτι τέτοιο όλο και πιο κοντά.

"Παρά τις καλύτερες προθέσεις μας να διατηρήσουμε καλές γειτονικές σχέσεις με την Τουρκία, η συνεχής κλιμάκωση και πρόκληση της εθνικής κυριαρχίας του κράτους μέλους μας, της Κύπρου, θα οδηγήσει αναπόφευκτα την ΕΕ να ανταποκριθεί με πλήρη αλληλεγγύη, όπως συμφωνήθηκε.

Despite our best intentions to keep good neighbourly relations with Turkey, its continued escalation and challenge to the sovereignty of our Member State Cyprus will inevitably lead the EU to respond in full solidarity as agreed by #EUCO.