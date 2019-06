Βρετανία: Δικαστήριο απεφάνθη ότι η κυβέρνηση παραβίασε τον νόμο εξάγοντας όπλα στη Σαουδική Αραβία

Βρετανικό δικαστήριο απεφάνθη σήμερα ότι η κυβέρνηση της χώρας παραβίασε τον νόμο εξάγοντας στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο στην Υεμένη.

"Το εφετείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης παραβίασε τη νομοθεσία από μία σημαντική άποψη", δήλωσε ο δικαστής Τέρενς Έθερτον.

Ο Έθερτον εξήγησε ότι η βρετανική κυβέρνηση "δεν αποτίμησε αν ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός παραβίασε το ανθρωπιστικό δίκαιο στο παρελθόν, στη διάρκεια της σύγκρουσης στην Υεμένη".

Ωστόσο ο δικαστής πρόσθεσε ότι "η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου δεν σημαίνει ότι οι άδειες εξαγωγής όπλων προς τη Σαουδική Αραβία πρέπει να ανασταλούν αμέσως".

"Σημαίνει όμως ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει την υπόθεση, πρέπει να κάνει τις απαραίτητες εκτιμήσεις", κατάληξε ο Έθερτον.

Η οργάνωση Campaign Against the Arms Trade (Εκστρατεία κατά του Εμπορίου Όπλων) είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης.

"Το σαουδαραβικό καθεστώς είναι ένα από τα πιο βίαια και καταπιεστικά παγκοσμίως και παρόλα αυτά επί δεκαετίες είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής βρετανικής κατασκευής όπλων", κατήγγειλε ο Άντριου Σμιθ της οργάνωσης. "Οι πωλήσεις όπλων πρέπει να σταματήσουν αμέσως", υπογράμμισε.

Η βρετανική κυβέρνηση θα ζητήσει άδεια να εφεσιβάλει την απόφαση, ανακοίνωσε από την πλευρά του το υπουργείο Εμπορίου.

"Η απόφαση δεν σχετίζεται με το αν οι ίδιες οι αποφάσεις ήταν σωστές ή λάθος, αλλά με το αν η διαδικασία λήψης τους ήταν η προσήκουσα", επεσήμανε εκπρόσωπος του υπουργείου σε ανακοίνωσή της. "Διαφωνούμε με την απόφαση και θα ζητήσουμε άδεια να εφεσιβάλουμε", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ