Moody's: Υποβάθμισε 18 τουρκικές τράπεζες, αρνητικά τα outlooks

Την υποβάθμιση 18 τραπεζών στην Τουρκία κατά μία βαθμίδα ανακοίνωσε σήμερα η Moody's Investors Service, με τα outlooks να παραμένουν αρνητικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί τους επόμενους μήνες να ακολουθήσουν και νέες υποβαθμίσεις.

Ο οίκος σημειώνει στην ανάλυση του ότι οι υποβαθμίσεις αντανακλούν:

(1) την σημαντική αύξηση της εξωτερικής ευπάθειας της χώρας, κάτι που εκθέτει τις τράπεζες σε υψηλότερο κίνδυνο από μια ξαφνική μεταβολή της επενδυτικής ψυχολογίας και της συμπεριφοράς των καταθετών

(2) τον υψηλότερο κίνδυνο για πιο ακραία μέτρα πολιτικής από την κυβέρνηση, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την περιορισμένη πρόσβαση σε ξένο νόμισμα για τους καταθέτες, αντανακλώντας την αβεβαιότητα και τα αποδυναμωμένα αποθεματικά ξένου συναλλάγματος της κεντρικής τράπεζας και

(3) μία πιο παρατεταμένη επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος, κάτι που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση των κριτιρίων φερεγγυότητας των τραπεζών.

Η Moody's σημειώνει ότι η απόφαση της για τις τράπεζες ακολουθεί την υποβάθμιση στις 14 Ιουνίου των κρατικών ομολόγων στο B1 από Ba3 με αρνητικό outlook.

Τα αρνητικά outlooks των τραπεζών αντανακλούν την περαιτέρω αύξηση της πιθανότητας επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών στην πρόσβαση σε ξένο νόμισμα, καθώς και την συνεχιζόμενη επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος, αναφέρει ο οίκος

Οι τράπεζες που επηρεάζονται είναι οι εξής:

Akbank T.A.S.

Alternatifbank A.S.

Denizbank A.S.

Export Credit Bank of Turkey A.S.

HSBC Bank A.S. (Turkey)

ING Bank A.S. (Turkey)

Nurol Investment Bank A.S.

Odea Bank A.S.

QNB Finansbank A.S.

Sekerbank T.A.S.

T.C. Ziraat Bankasi A.S.

Turk Ekonomi Bankasi A.S.

Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Turkiye Halk Bankasi A.S.

Turkiye Is Bankasi A.S.

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.

Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.

Yapi ve Kredi Bankasi A.S.