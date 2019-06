Ο CEO της Tesco δεν είναι ακόμη έτοιμος να εγκαταλείψει εν μέσω αντίξοων συνθηκών

Το αφεντικό της Tesco είπε πως έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς με τη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικών πωλήσεων της Βρετανίας, αφής στιγμής η αύξηση στις τριμηνιαίες πωλήσεις σημείωσε επιβράδυνση σε μία υποτονική αγορά ειδών παντοπωλείου που επηρεάστηκε από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στις αρχές του καλοκαιριού.

Κλείνοντας 100 χρόνια ζωής, η Tesco βρίσκεται εν μέσω ενός προγράμματος ανάκαμψης, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβ Λιούις, μετά από ένα λογιστικό σκάνδαλο του 2014, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα δραματική μείωση της περιουσίας της εταιρείας.

Η επιτυχία του προγράμματος έχει δώσει τροφή σε φήμες που θέλουν τον 54χρονο Λιούις, πρώην επικεφαλής της Unilever, να επιθυμεί να αποχωρήσει μετά από 5 χρόνια στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Όμως την Πέμπτη είπε ότι έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει στην Tesco.

Έχω υπόψιν μου τους ψιθύρους, είπε σε δημοσιογράφους, αφότου η Tesco δημοσίευσε μία εμπορική ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο του έτους, λίγο πριν την ετήσια συνέλευση των μετόχων της.

"Είμαι συγκεντρωμένος στην Tesco, πολύ χαρούμενος με την ομάδα, τη δουλειά. Δεν έχουμε τελειώσει αυτό που αρχίσαμε", είπε.

Οι like for like πωλήσεις της Tesco στη Βρετανία, αυξήθηκαν κατά 0,4%, τις 13 εβδομάδες μέχρι την 25η Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν η 14η συνεχόμενη τριμηνιαία ανάπτυξη που καταγράφεται, αλλά και το ότι βρίσκεται μέσα στις προβλέψεις των αναλυτών, αποτελεί σημαντική επιβράδυνση από την αύξηση του 1,7% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο Lewis δήλωσε ότι ενώ η συνολική αγορά ειδών παντοπωλείου του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν υποτονική, η Tesco είχε επιτύχει τόσο σε πωλήσεις όσο και σε όγκο πωλήσεων κατά 0,2% και 1,3% αντίστοιχα, αναφέροντας τα στοιχεία της βιομηχανίας.

Είπε ότι η υπεραπόδοση αντικατοπτρίζει τις κινήσεις της Tesco σε χαμηλότερες τιμές, στην εισαγωγή νέων σειρών, αλλά και τη ενθάρρυνση της αφοσίωσης των πελατών.

"Το κομμάτι το οποίο με ευχαριστεί ιδιαίτερα είναι η υπεραπόδοση του τζίρου έναντι της αγοράς", είπε ο Λιούις.

Πρόσφατα στοιχεία για τη βιομηχανία έδειξαν όμως ότι και οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες ειδών παντοπωλείου της Μεγάλης Βρετανίας - Tesco, Sainsbury, Asda και Morrisons - συνεχίζουν να χάνουν μερίδιο στην αγορά απέναντι στις γερμανικές Aldi και Lidl, οι οποίες ανακοίνωσαν την Τετάρτη μεγάλη επέκταση στο Λονδίνο.

Οι Morrisons και Amazon δήλωσαν την Πέμπτη ότι είχαν επεκτείνει την υπηρεσία παράδοσης ειδών παντοπωλείου "Morrisons at Amazon" σε άλλες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας, εντείνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στον κλάδο.

Φταίει ο καιρός

Ο Λιούις δήλωσε ότι το τρίμηνο επηρεάστηκε από τον κακό καιρό και έκανε μια σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, όταν η Βρετανία απολάμβανε ζεστό καιρό και σημαντικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός βασιλικού γάμου.

"Όταν κοιτάζω τις βασικές κατηγορίες τροφίμων, δεν βλέπουμε καμία αλλαγή στη συμπεριφορά (καταναλωτή), αλλά βλέπουμε μια αλλαγή στη συμπεριφορά γύρω από τον καιρό, τα εποχιακά προϊόντα - είτε τα ενδύματα, είτε κάποιο εποχιακό γενικό εμπόριο", είπε.

"Πρέπει να το αποδώσω πιο πολύ στον καιρό παρά στο στοιχείο εμπιστοσύνης των καταναλωτών που είναι σαφώς εκεί", ανέφερε.

Ο Λιούις είπε ότι υπήρξε κάποια αποδυνάμωση του καταναλωτικού κλίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, εν μέρει λόγω του πολιτικού σκηνικού.

Η Βρετανία επρόκειτο να εγκαταλείψει την ΕΕ το Μάρτιο, αλλά αυτό έχει μετατεθεί για τις 31 Οκτωβρίου, όταν οι βουλευτές απέρριψαν την πρόταση συμβιβασμού που είχε διαπραγματευτεί η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Στο δεύτερο τρίμηνο της Tesco, η σύγκριση κατ’ έτος δεν θα είναι ευκολότερη, δεδομένου του κύματος καύσωνα του περασμένου καλοκαιριού και του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου που ενίσχυσε τη ζήτηση.

"Πιστεύουμε ότι οι δύσκολες συγκρίσεις και ο φρικτός καιρός τον Ιούνιο μπορεί να σημαίνουν ότι η καταγραφή των αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου για το Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον, θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολξ", δήλωσε ο αναλυτής της Shore Capital, Κλάιβ Μπλακ.

Η Morrisons, τον περασμένο μήνα, έπεσε έξω στις τριμηνιαίες προβλέψεις ανάπτυξης, κατηγορώντας την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, ενώ η Asda προειδοποίησε για ένα "όλο και πιο δύσκολο σκηνικό".

Τον Απρίλιο, η Tesco ανακοίνωσε αύξηση κατά 34% του ετήσιου λειτουργικού κέρδους και δήλωσε ότι είχε επιτύχει ή επρόκειτο να εκπληρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των στόχων της ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού στόχου κέρδους μεταξύ 3,5 και 4 πενών λειτουργικού κέρδους ανά λίρα που οι πελάτες ξοδεύουν, μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2019-20.

Την Τρίτη, η Tesco διοργανώνει μια μέρα αγορών κεφαλαίων για να μοιραστεί αυτό που αποκαλεί "αναξιοποίητες ευκαιρίες αξίας".