Επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια στον κόλπο του Ομάν - πληροφορίες ότι βυθίστηκε το ένα

Δύο τάνκερ χτυπήθηκαν από αγνώστους στον κόλπο του Ομάν, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό, εκτοξεύοντας παράλληλα την τιμή του πετρελαίου. Πρόκειται για τα δεξαμενόπλοια Front Altair και Kokuka Courageous. Ως "ύποπτες" χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Μοχαμάντ Ζαρίφ.

Το δεξαμενόπλοιο Front Altair, που είχε ναυλώσει η κρατική εταιρεία διύλισης πετρελαίου της Ταϊβάν CPC Corp για να μεταφέρει καύσιμο από τη Μέση Ανατολή, δέχθηκε επίθεση νωρίτερα σήμερα, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της εταιρείας αυτής.

Την ίδια ώρα εκπρόσωπος της νορβηγικής εταιρείας Frontline, στην οποία ανήκει το πλοίο, επιβεβαίωσε στην νορβηγική εφημερίδα VG ότι το πλοίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Το δεξαμενόπλοιο Front Altair μετέφερε 75.000 τόνους νάφθας, μιας πετροχημικής πρώτης ύλης, όταν, "βάσει υποψιών που υπάρχουν, χτυπήθηκε από τορπίλη" γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος, δήλωσε ο Βου Ι-Φανγκ, διευθύνων σύμβουλος του τμήματος επιχειρήσεων πετροχημικών της CPC Corp στο Reuters. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Sputnik και το ιρανικό πρακτορείο IRNA, το Front Altair βυθίστηκε.

Διαψεύδει η πλοιοκτήτρια

Το πετρελαιοφόρο Front Altair της εταιρείας Frontline εξακολουθεί να πλέει στον κόλπο του Ομάν, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, διαψεύδοντας προηγούμενη πληροφορία του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

"Υπάρχουν φωτογραφίες από ένα σκάφος διάσωσης που κάνει κύκλους γύρω από το πλοίο και το σκάφος δεν έχει βυθιστεί", δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Πατ Άνταμσον, επικαλούμενος την πιο πρόσφατη πληροφορία που είχε λάβει λίγα λεπτά νωρίτερα από την τεχνική διαχείριση του πλοίου.

Το δεύτερο πλοίο που χτυπήθηκε

Εκτός από το δεξαμενόπλοιο Front Altair με σημαία Νήσων Μάρσαλ, χτυπήθηκε και το Kokuka Courageous με σημαία Παναμά, σύμφωνα με τις πηγές αυτές. Σύμφωνα με το BBC, στο Kokuka Courageous επέβαιναν 21 άτομα, ενώ άλλοι 23 αποτελούσαν το πλήρωμα του Front Altair. Και οι 44 ναυτικοί έχουν διασωθεί από το Ιράν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ-ε Ζασκ.

Όπως ανακοίνωσε η BSM Ship Management, η διαχειρίστρια εταιρεία του Kokuka Courageous, το σκάφος δεν διατρέχει κίνδυνο βύθισης. Προς το παρόν το πλοίο βρίσκεται 80 ναυτικά μίλα από το λιμάνι της Φουτζέιρα στα ΗΑΕ και 16 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν. Σύμφωνα με την BSM Ship Management, το φορτίο μεθανόλης του Kokuka Courageous είναι ανέπαφο, ενώ το δεξαμενόπλοιο έχει υποστεί ζημιά στη δεξιά πλευρά του κύτους του.

Update: Reported photos of smoke billowing from the tankers following the incident in the Gulf of Oman.https://t.co/qHJUdQ6ZhQ pic.twitter.com/hluiHzrz30