Πύρινη κόλαση σε πολυκατοικία στο ανατολικό Λονδίνο

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και 100 πυροσβέστες μετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία του ανατολικού Λονδίνου, της οποίας έξι όροφοι τυλίχτηκαν στις φλόγες όπως ανακοίνωσε και η πυροσβεστική υπηρεσία στο λογαριασμό της στο Twitter.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, προσθέτοντας ότι ασθενοφόρα βρέθηκαν στο σημείο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνές φλόγες στην πρόσοψη μιας χαμηλής πολυκατοικίας. Μεταγενέστερες φωτογραφίες δείχνουν μια λιγότερο δραματική σκηνή, με τις περισσότερες φλόγες να έχουν σβήσει.

Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, ο Πύργος Γκρένφελ, ένα πολυώροφο κτίριο εργατικών κατοικιών στο δυτικό Λονδίνο, τυλίχτηκε στις φλόγες τα μεσάνυχτα της 14ης Ιουνίου με αποτέλεσμα 71 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στη χειρότερη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στη χώρα μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

We've currently got 15 fire engines and around 100 firefighters attending a fire at a block of flats in #Barking . Ground floor to the sixth floor are alight. https://t.co/fHtGyRtbgD pic.twitter.com/NXqaCuWDO2

#Barking

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.



London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.



Video: @MarceVercellesi pic.twitter.com/cC0BYN6gGt