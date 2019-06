Τι να προσέξουν οι Έλληνες επιχειρηματίες που θέλουν να εξάγουν στην Αφρική

H Αφρικανική ήπειρος αποτελεί σπουδαία διέξοδο για την Ελληνική οικονομία.

Αυτό ανέφερε ο 'Αλκης Ηλιάδης, οικονομολόγος Msc Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, προσφάτως, στο 7ο Εξαγωγικό φόρουμ.

Ο κ. Ηλιάδης ανέφερε μια λίστα με βασικές συμβουλές προς τους Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με την Αφρική:

*Πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά την αγορά που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν. Η Αφρική είναι τεράστια περιοχή, επομένως δεν μπορείς να δραστηριοποιηθείς σε όλη την ήπειρο με μιας.

*Θα βρουν πολλούς πρόθυμους να συνεργαστούν αλλά πολύ λιγότερους ικανούς να φέρουν αποτέλεσμα. Συνεπώς πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά τα τοπικά στελέχη στα οποία θα στηριχθούν. "Tu peux compter sur mois mon Frère ". Κλασική καθησυχαστική έκφραση. " Don't worry my friend "

*Να μην ελπίζουν ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή από απόσταση. Πρέπει να είναι εκεί, να είναι κοντά στην αγορά, να είναι κοντά στους πιθανούς πελάτες τους και να παρακολουθούν στενά τις σχέσεις.

*Να καταλάβουν την διαφορετικότητα της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς.

*Να κινούνται γρήγορα. Οι εξελίξεις είναι γρήγορες και ο ανταγωνισμός είναι αμείλικτος.

*Τα διάφορα εμπόδια που προκύπτουν λόγω διαφορετικών συμφερόντων χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση.

*Να επιλέξουν σωστά τα προϊόντα / υπηρεσίες που θα προωθήσουν, γιατί η αγορά δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με τις γνώριμες σε εμάς αγορές.

*Να μη θεωρούν τα πράγματα εύκολα αλλά ούτε και ανέφικτα. Δεν είναι εύκολο να προωθήσεις ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία, αλλά μπορεί να είναι πολύ εύκολο να κάνεις κάποιες επαφές με αξιωματούχους υψηλού επιπέδου, η καλά εγκαταστημένους λευκούς ή μαύρους επιχειρηματίες. Τότε τα πράγματα ρέουν ευκολότερα.

*Να έχουν ένα σοβαρό προϋπολογισμό που να τους επιτρέψει κάποια λάθη που σίγουρα θα κάνουν στην αρχή.

*Τέλος στην περίπτωση της εισαγωγής αγαθών από την Αφρική στην Ελλάδα, χρειάζεται μεγάλη οργάνωση, έλεγχος των δυνατοτήτων των προμηθευτών, τοπική παρουσία για την παραλαβή των αγαθών πριν φορτωθούν, και βαθιά έρευνα στην μεταφορική δια-συνδεσημότητα με την χώρα.

Ένας τομέας που θα μπορούσε πολύ να προσφέρει στην Ελληνική οικονομία, είναι η αγγλόφωνη πανεπιστημιακή παιδεία Αφρικανών στην Ελλάδα, εφ' όσον η Ελληνική πολιτεία αντιληφθεί, και νομοθετήσει σχετικά, ακριβώς αυτό που σήμερα κάνει στην πράξη η Κύπρος, με τεράστια επιτυχία.

Βασικά κριτήρια έρευνα αγορά για προσέγγιση είναι τα εξής:

Σταθερότητα περιοχής. (πολιτική, οικονομική, κλπ.)

Προσβασιμότητα στην περιοχή.

Ρυθμός ανάπτυξης.

Μέγεθος αγοράς.

Ανάγκες αγοράς.

Ωριμότητα αγοράς.

Συμβατότητα των λύσεων μας με την τοπική αγορά.

Ασφάλεια περιοχής.

Ανταγωνισμός. (Τοπικός ή διεθνής στην περιοχή)

Γλώσσα: Είναι γεγονός ότι η γλώσσα επικοινωνίας είναι πολύ σημαντική. Συνιστάται οι πρώτες προσεγγίσεις να γίνουν σε Αγγλόφωνες και Γαλλόφωνες χώρες.

Μερικά παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Μεγάλες εταιρείες:

FMN - Flour Mills Nigeria: Agribusiness - αλεύρια - ψωμί (12.000 υπαλ.)

Feeding all the country every day.

ΜΕΤΚΑ: Ενέργεια / Νιγηρία - Γκάνα.

Intrasoft International: Υπηρεσίες τεχνολογίας / Ζάμπια - Κένυα - South Africa - Αιθιοπία.

Μεσαίες Εταιρίες.

Sofman: Μεταλλικές κατασκευές / Siera Leone - Nigeria.

Farmex: φαρμακευτικά προϊόντα.

Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με προσωπική παρουσία ή μόνιμη εγκατάσταση του επιχειρηματία στην χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ