Λονδίνο: Φωτιά σε κτίριο της Thai Airways

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:21

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε επταώροφο κτίριο της Thai Airways. Oι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα εξήντα πυροσβέστες επιχειρούν την κατασβεσή της.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά ωστόσο οι πληροφορίες λένε πως αυτή ξεκίνησε από το ισόγειο όπου στεγάζεται ένα εστιατόριο.

#BREAKING :London - 60 firefighters in attendance at a fire in a restaurant in Albemarle Street ,Mayfair. #Mayfair #London pic.twitter.com/TTLfvnNYxG

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Λονδίνου η μισή πλευρά του κτιρίου δεν έχει πιάσει φωτιά και δεν έχει υποστεί ζημιές.

Fire crews remain on scene tackling the restaurant fire in #Mayfair. Part of the ground floor restaurant and part of the ducting - the ventilation system - from ground floor to roof level is alight. https://t.co/dWkvbriIHr pic.twitter.com/X0n5hlX7QM