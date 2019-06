ΗΠΑ: Στο στόχαστρο των αντιμονοπωλιακών αρχών Apple, Google, Facebook και Amazon

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν τη Δευτέρα οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ εν μέσω δημοσιευμάτων ότι βρίσκονται στο στόχαστρο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για θέματα ανταγωνισμού.

Οι μετοχές της Alphabet Inc. μητρικής της Google, κατρακύλησαν 6,1%, η Amazon.com Inc. έχασε 4,6%, η Facebook Inc. σημείωσε βουτιά 7,5%, ενώ η Apple Inc. υποχώρησε 1% εν μέσω δημοσιευμάτων ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα στις δραστηριότητες τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων εταιρειών πλησιάζει τα 3 τρισ. δολ.

Σύμφωνα με το Reuters το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πάρει το πράσινο φως για να ξεκινήσει έρευνα στην Apple.

Διαφορετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει εξάλλου ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα στο Facebook για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και είναι κοντά στην επιβολή προστίμου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει εξασφαλίσει άδεια για μια πιθανή έρευνα στον κολοσσό των κοινωνικών δικτύων για μονοπωλιακές πρακτικές.

Το Σάββατο εξάλλου η Washington Post ανέφερε ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο αντιμονοπωλιακής έρευνας από την Επιτροπή Εμπορίου.

Τέλος, δημοσίευμα της Wall Street Journal την Παρασκευή ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να ξεκινήσει αντιμονοπωλιακή έρευνα στον κολοσσό των αναζητήσεων Google. Η Επιτροπή Εμπορίου είχε διεξάγει έρευνα το 2013, χωρίς να αναλάβει δράση.