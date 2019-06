Νεκρός σε τροχαίο ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Χοσέ Αντόνιο Ρέγες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:52

Σοκ έχει προκαλέσει στο ισπανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η είδηση πως άφησε την τελευταία του πνοή σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγες. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ το τροχαίο έγινε στην γενέτειρά του Ουτρέτα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Ο 36χρονος άτυχος αγωνιζόταν στην Εξτρεμαδούρα, ομάδα 2ης κατηγορίας της Ισπανίας, ενώ είχε φορέσει παλαιότερα τις φανέλες των Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα και Εσπανιόλ.

Ξεκίνησε τα πρώτα βήματα του από τις ακαδημίες της Σεβίλης, στην οποία άρχισε και την καριέρα του. Συνολικά για οκτώ χρόνια φόρεσε τη φανέλα της ομάδας της Ανδαλουσίας, ενώ συνέχισε την καριέρα του με σημαντικές μεταγραφές σε Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα, Εσπανιόλ, Κόρντομπα, ενώ αγωνίστηκε και στην Αρσεναλ την τριετία 2004-07. Πέρσι πήρε μεταγραφή στην Κίνα και αγωνίστηκε στην Τιανσάν Λέοπαρντ και λίγο καιρό επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Εξτρεμαδούρα.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, πέρα από τον άτυχο Ρέγες, πατέρα τριών παιδιών, έφυγαν άδοξα και πρόωρα από τη ζωή και δύο συγγενείς του που βρίσκονταν μαζί του στο αμάξι, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της οικογένειάς του. Και δύο ξαδέρφια του διάσημου άσου. Ο 23χρονος Τζόναθαν Ρέγιες, που έχασε ακαριαία τη ζωή του ενώ ο άλλος, ο Χουάν Μανουέλ Καλδερόν, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά εγκαύματα και λίγες ώρες αργότερα άφησε και εκείνος την τελευταία του πνοή.



Η Σεβίλλη επιβεβαίωσε την τραγική είδηση μέσω του προφίλ της στο twitter.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c