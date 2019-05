Ένας νεκρός και εξήντα τραυματίες σε τροχαίο στη Γερμανία

Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 60 και πλέον, επτά εξ αυτών σοβαρά, κοντά στη Λειψία (ανατολική Γερμανία) χθες Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα έγινε αργά το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο A9, κοντά στη Λειψία, και τα αίτιά του είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πάνω από 60 τραυματίστηκαν, οι επτά σοβαρά, πρόσθεσε.

Φωτογραφίες εικονίζουν το λεωφορείο, πεσμένο στη μια πλευρά, με την καμπίνα του να έχει διαπεραστεί από τμήμα μεταλλικού διαχωριστικού κιγκλιδώματος.

Πολλά ελικόπτερα έσπευσαν στο σημείο για να διακομίσουν τραυματίες σε νοσοκομεία.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 74 άνθρωποι, εκτελούσε δρομολόγιο από το Βερολίνο στο Μόναχο. Ανήκε στη γερμανική εταιρεία Flixbus, που προσφέρει δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

