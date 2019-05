Οι κεντρικοί τραπεζίτες "προτείνουν" δημοσιονομική χαλάρωση και δημόσιες επενδύσεις

Του Γ. Αγγέλη

Ο επικεφαλής οικονομικός αναλυτής και σύμβουλος της διοίκησης της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), της κεντρικής τράπεζας των ...κεντρικών τραπεζών, είχε κληθεί την περασμένη Τρίτη 14/5 σε ημερίδα που οργάνωσε το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών στο Βερολίνο για να μιλήσει με θέμα "Τι βρίσκεται πίσω από την πρόσφατη οικονομική επιβράδυνση”.

Η σημασία της Ημερίδας επισημάνθηκε ως ενδεικτική του προβληματισμού που υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο της γερμανικής κυβέρνησης και υποστηρίχθηκε από πλευράς οργάνωσης από το γνωστό Ινστιτούτο Centre for European Economic Research, το γνωστό και ως "ZEW”.

Ο Hyun Song Shin, οικονομικός σύμβουλος και επικεφαλής αναλυτής της BIS ιδιαίτερα σεβαστός στη Βασιλεία μεταξύ των κεντρικών τραπεζιτών, με την ομιλία του κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα "What is behind the recent slowdown?”. Ένα ερώτημα που αφορά τις δύο από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, τη γερμανική και την ιταλική, αλλά και ολόκληρη την Ευρωζώνη σαν οικονομικό χώρο.

Η ανάλυσή του στηρίχθηκε τόσο στον τρόπο που επέδρασε η νομισματική πολιτική μετά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αλλά και στην τελευταία διετία 2017 – 2018.

Το βασικό του συμπέρασμα μπροστά στο γερμανικό κατά βάση ακροατήριο είναι ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική βοήθησε οπωσδήποτε το τραπεζικό σύστημα και τις οικονομίες να στηρίξουν τη ζήτηση, την καταναλωτική δαπάνη και την απασχόληση, αλλά δεν είναι επαρκής λόγος για να στηριχθεί η ανάπτυξη. Και στη βάση αυτής της προσέγγισης "προτείνει” την ανάληψη δράσης για επενδύσεις με την πρωτοβουλία του κρατικού παράγοντα για όσο η χαλαρή νομισματική πολιτική και η φερεγγυότητα του χρέους το επιτρέπουν...

Το να ακούει κανείς τον εκπρόσωπο της BIS να συνιστά "δημοσιονομική χαλάρωση” όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις σε ένα κοινό τραπεζιτών και εκπροσώπων της κρατικής μηχανής στη Γερμανία ερμηνεύθηκε και όχι άδικα σαν ενα διπλό κάλεσμα αφενός προς την ΕΚΤ να συνεχίσει με μέτρο την πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης μέσω των χαμηλών επιτοκίων και της ανακύκλωσης των "επενδύσεων” του QE και κυρίως προς την κυβέρνηση για άμεση ανάλειψη δράσης για αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων...

Όπως υποστήριξε "τα χαμηλά επιτόκια στις προηγμένες οικονομίες βοήθησαν στην ενίσχυση της κατανάλωσης και στη στήριξη της ισχυρής αύξησης της απασχόλησης, ο αντίκτυπος στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος είναι πιο άμεσος, ήταν αναμφισβήτητα λιγότερο αποτελεσματικός...” όσον αφορά την παραγωγική δραστηριότητα. "Οι εταιρείες” όπως είπε, "έχουν επωφεληθεί από τα χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια για να δανειστούν μακροπρόθεσμα μέσω των κεφαλαιαγορών και έχουν χρησιμοποιήσει τα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, είτε για εξαγορές, είτε για την αγορά ιδίων μετοχών....” όχι όμως για να επεκτείνουν την παραγωγική τους δραστηριότητα, αφού όπως υποστήριξε διαπιστώνεται πως "Οι πραγματικές επενδύσεις που δεν σχετίζονται με ακίνητα συνδέονται στενότερα με την υγεία του μεταποιητικού τομέα και είναι υποτονικές...”.

Παίρνοντας ως βάση την ανάλυση της εμπειρίας του 2017 τόνισε "Κατά το 2017, η μεταποίηση και το εμπόριο αυξήθηκαν έντονα λόγω των ευνοϊκών συνθηκών πίστωσης (πσοστική χαλάρωση) και ενός ασθενέστερου δολαρίου. Ωστόσο, όπως είδαμε τους τελευταίους μήνες, κάποια από την επέκταση της δραστηριότητας ήταν ευάλωτη σε αναστροφή των όρων πίστωσης (σ.σ. "πάγωμα” του QE, κ.λ.π.). Αυτές οι σκέψεις μας οδηγούν να προσέξουμε τη σημασία της σύνθεσης της ζήτησης και του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής. Όταν δημιουργούνται οι κατάλληλες ευκαιρίες για μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις, τα δημοσιονομικά κίνητρα - μέσω επενδυτικών σχεδίων που εκμεταλλεύονται τα χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια - μπορεί αυτό να είναι ένας τρόπος να αναπροσανατολιστεί η οικονομία προς την εγχώρια δραστηριότητα...”.

Βέβαια σε μία τέτοια κατεύθυνση, παρατήρησε "Το θέμα του δημοσιονομικού χώρου και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί...”.