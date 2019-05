Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, δεν υπάρχει ανάγκη να βιαστούμε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:30

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα θα συνεχιστούν, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ένα μπαράζ αναρτήσεων στο λογαριασμό του στο twitter, προσθέτοντας πάντως ότι "δεν υπάρχει καμία ανάγκη για βιασύνη".

"Οι συνομιλίες με την Κίνα συνεχίζονται με πολύ ευχάριστο τρόπο – δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για βιασύνη – καθώς πληρώνονται τώρα στις ΗΠΑ από την Κίνα δασμοί 25% σε αγαθά και προϊόντα αξίας 250 δισ. δολ. Οι μαζικές αυτές πληρωμές πάνε απευθείας στο δημόσιο ταμείο των ΗΠΑ…", αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter ο Τραμπ.

Σημειώνει εξάλλου ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία "για την επιβολή δασμών 25% στα υπόλοιπα [προϊόντα] ύψους 325 δισ. δολ.", ενώ σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις ανησυχίες για πιθανά αντίποινα από την Κίνα σε αγροτικά προϊόντα των ΗΠΑ αναφέρει πως "θα αγοράσουμε προϊόντα από τους σπουδαίους αγρότες μας, σε μεγαλύτερα ποσά απ’ ό,τι η Κίνα παλιότερα και θα τα στείλουμε σε φτωχές και πεινασμένες χώρες. Στο μεταξύ θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με την Κίνα με την ελπίδα να μην προσπαθήσουν πάλι να αλλάξουν τη συμφωνία".

"Χάνουμε 500 δισ. δολ. το χρόνο, για πολλά χρόνια, από το τρελό εμπόριο με την Κίνα. Τέλος πια", τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Προειδοποιεί τέλος την Κίνα "να μην επαναδιαπραγματεύεται συμφωνίες με τις ΗΠΑ την τελευταία στιγμή. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση Ομπάμα ή η κυβέρνηση του κοιμισμένου Τζο [Μπάιντεν] που άφησε την Κίνα να την γλυτώσει με φόνο"

Tariffs will make our Country MUCH STRONGER, not weaker. Just sit back and watch! In the meantime, China should not renegotiate deals with the U.S. at the last minute. This is not the Obama Administration, or the Administration of Sleepy Joe, who let China get away with "murder!”