Βενεζουέλα: Όχημα της Εθνοφρουράς παρέσυρε διαδηλωτές

Ένα όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας παρέσυρε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από μια στρατιωτική βάση στο Καράκας, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν πέτρες και χτυπούσαν τα οχήματα με ρόπαλα, λίγες ώρες αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό κάλεσε τον στρατό να ξεσηκωθεί και να τον στηρίξει.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, πολλοί κάτοικοι του Καράκας είχαν συγκεντρωθεί κοντά στη στρατιωτική βάση Λα Καρλότα για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Γκουαϊδό. Με το πλήθος ενώθηκαν και στρατιώτες που έφεραν γαλάζιες κορδέλες οι οποίες συμβολίζουν τη "νέα αρχή", όπως είπε ένας από αυτούς στο τηλεοπτικό κανάλι NTN24 της Κολομβίας.

Από την περιοχή υψωνόταν καπνός και ακούγονταν πυροβολισμοί, δεν είναι όμως σαφές ποιος και γιατί πυροβολούσε.

Ένας αξιωματικός στη βάση Λα Καρλότα είπε στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Telesur ότι οι αναφορές περί "λιποτακτών" είναι λανθασμένες. Τόνισε ότι οι στρατιώτες που παραμένουν πιστοί στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο έχουν υπό τον έλεγχό τους τη βάση.

