Βενεζουέλα: "Μάχη" Μαδούρο και Γκουαϊδό για τον έλεγχο του στρατού - Συγκρούσεις στο Καράκας

Συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει στο Καράκας, αφού ο αναγνωρισμένος από την Εθνοσυνέλευση (Βουλή) της Βενεζουέλας ως μεταβατικός πρόεδρος της χώρας Χουάν Γκουαϊδό ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, μέσω βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter, την "τελική φάση" της "Επιχείρησης Ελευθερία", προκειμένου να απομακρυνθεί από τον προεδρικό θώκο ο αμφισβητούμενος - πλέον - πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

Ο Γκουαϊδό είχε δίπλα του ομάδα στρατιωτικών με στολή και οπλισμό, καθώς και τον εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Λεοπόλντο Λόπες, τον οποίο στρατιωτικοί απελευθέρωσαν από τον κατ΄ οίκον περιορισμό στον οποίο παρέμενε επί χρόνια από το καθεστώς Μαδούρο.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας (που είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης) ανέφερε ότι το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε στην στρατιωτική αεροπορική βάση La Carlota του Καράκας.

"Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν τη σωστή απόφαση και στηρίζονται στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας", είπε ακόμη ο Χουάν Γκουαϊδό.

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, ο Γκουαϊδό απευθύνθηκε σε διαδηλωτές στην πλατεία Αλταμίρα του Καράκας, έχοντας μαζί του και άνδρες της Εθνοφρουράς, με θωρακισμένο όχημα. "Σήμερα έγινε ξεκάθαρο ότι οι ένοπλες δυνάνεις είναι με τον λαό και όχι με τον δικτάτορα", είπε. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι Βενεζουελάνοι είναι με την αλλαγή και με το σύνταγμα", πρόσθεσε.

Εκτεταμένη χρήση χημικών κατά των διαδηλωτών

Σε εικόνες τις οποίες μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, εμφανίζονται διαδηλωτές - προφανώς υποστηρικτές του Γκουαϊδό - να συγκρούονται με αστυνομικούς του καθεστώτος Μαδούρο, που τους κυνηγούν με μοτοσικλέτες, ενώ γίνεται και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με το Reuters ένα όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας παρέσυρε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από μια στρατιωτική βάση στο Καράκας.

Η Εθνοσυνέλευση ανακήρυξε τον πρόεδρό της μεταβατικό πρόεδρο της χώρας τον Ιανουάριο, όταν και έληξε η προηγούμενη θητεία του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία, καθώς οι πρόωρες προεδρικές εκλογές του Μαΐου του 2018 δεν αναγνωρίζονται από τους βουλευτές, ούτε από τη διεθνή κοινότητα ως νομότυπες, καθώς οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης είχαν ως επί το πλείστον αποκλειστεί.

Για την 1η Μαΐου, ο Γκουαϊδό έχει καλέσει στις "μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία της Βενεζουέλας", προκειμένου να εξαναγκαστεί ο Μαδούρο να εγκαταλείψει τον προεδρικό θώκο και να προκηρυχθούν νέες προεδρικές εκλογές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, βουλευτής της αντιπολίτευσης - η οποία έχει υπερενισχυμένη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση - συνελήφθη από το καθεστώς Μαδούρο, ενώ 11 συνεργάτες του Γκουαϊδό φέρονται να έχουν κληθεί από την υπηρεσία Πληροφοριών και ασφαλείας του καθεστώτος, Sebin, να παρουσιαστούν για ανάκριση.

Το καθεστώς του αμφισβητούμενου προέδρου Μαδούρο, από την πλευρά του, κάνει λόγο για ανάγκη "εξουδετέρωσης μιας μικρής ομάδας στρατιωτικών προδοτών, που ετοιμάζουν πραξικόπημα".

Μήνυμα Μαδούρο

Ο ίδιος ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε με μήνυμά του στο Twitter λίγες ώρες μετά το μήνυμα Γκουαϊδό, σημειώνοντας ότι είχε συνομιλίες με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον στηρίζει, ώστε "να διασφαλιστεί η νίκη της Ειρήνης". "Θα νικήσουμε!", ανέφερε.



Στο μεταξύ η Πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Ελλάδα σε ανάρτησή της στο twitter, υποστηρίζει ότι "Ο λαός συγκεντρώνεται μπροστά στο Προεδρικό Μέγαρο του Μιραφλορες, στην έδρα της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, απορρίπτοντας το φασισμό που προσπαθεί να σφετεριστεί, με ένα πραξικόπημα, την πολιτική εξουσία που η εργατική τάξη κατέκτησε δημοκρατικά".



Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Χόρχε Αρεάσα από την πλευρά του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σε εξέλιξη κάποιο "στρατιωτικό πραξικόπημα" για την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και κατηγόρησε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό ότι ενεργεί κατ' εντολή της Ουάσινγκτον.



"Δεν πρόκειται για απόπειρα πραξικοπήματος από τον στρατό. Αυτό που συμβαίνει σχεδιάστηκε στην Ουάσινγκτον, στο Πεντάγωνο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από τον Μπόλτον", τον σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα εθνικής ασφάλειας, είπε ο υπουργός μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters.

Ο υπουργός Άμυνας του καθεστώτος Μαδούρο Vladimir Padrino ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας παραμένουν "σταθερές στην υπεράσπιση" του "νόμιμου προέδρου". Ανέφερε δε ότι σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις και στρατώνες ανά την χώρα επικρατεί "ηρεμία".

Σε άλλο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο Twitter, εμφανίζονται μέλη της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας που υποστηρίζουν τον Γκουαϊδό να προσπαθούν να βγάλουν συναδέλφους τους από θωρακισμένο όχημα και να τους ακινητοποιήσουν.

Λευκός Οίκος: "Παρακολουθούμε την εν εξελίξει κατάσταση"

Περίπου 50 χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στην "Επιχείρηση Ελευθερία" των δυνάμεων που στηρίζουν τον Γκουαϊδό εξέφρασε με δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE