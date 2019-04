ΗΠΑ: Οι στενοί συνεργάτες του προέδρου Τραμπ περνούν στην αντεπίθεση για την έκθεση του Μάλερ

Οι πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον υπερασπίστηκαν στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, λαμβάνοντας μία επιθετική στάση απέναντι στην έκθεση του Ρόμπερτ Μάλερ, υπερασπιζόμενοι τις θέσεις του Αμερικανού προέδρου.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι παρά το γεγονός ότι η έκθεση αυτή δεν οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών, ήταν προκατειλημμένη, ενώ καταρτίστηκε επί τη βάσει μιας απαράδεκτης λογικής και συμπεριφοράς, σύμφωνα με το "Politico.”

Η επιθετική τους στάση εκδηλώθηκε με μία σειρά συνεντεύξεων στα δελτία ειδήσεων της καλωδιακής τηλεόρασης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παρά το γεγονός πως ο πρόεδρος Τραμπ και οι πολιτικοί σύμμαχοί του έχουν διακηρύξει την πλήρη απαλλαγή του, προετοιμάζονται για μία σκληρή πολιτική σύγκρουση.

Τα επιχειρήματα που διατυπώνουν αποτελούν μία γραμμή άμυνας, καθώς το Κογκρέσο προετοιμάζεται να αναλάβει την διεξαγωγή πολλαπλών ερευνών από εκεί που σταμάτησε ο Μάλερ.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους προβληματίζονταν στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου γύρω από το ενδεχόμενο μιας επίσημης αμφισβήτησης της άσκησης των προεδρικών εξουσιών από τον Τραμπ, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί μία συνάντηση στρατηγικής με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Ο προσωπικός δικηγόρος του προέδρου Τραμπ, Ρούντι Τζιουλιάνι, λογομάχησε με τον Κρις Ουάλας στην εκπομπή "Fox News Sunday” τον Τσακ Τοντ στην εκπομπή "Meet the Press” (NBC) και τον Τζέικ Τάπερ στην εκπομπή "State of the Union” (CNN).

Από την πλευρά της, η υψηλόβαθμη σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέλιαν Κονγουέι μίλησε στην Μάρθα Ράντατζ του ABC News υπερασπιζόμενη τον πρόεδρο Τραμπ κι εντοπίζοντας λάθη στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η έκθεση του Μάλερ.

"Το σύνολο της έκθεσης κι ο τρόπος που την παρουσιάσατε έχουν ένα κοινό σημείο ενδιαφέροντος, 'για να δούμε αν μπορούμε να κρεμάσουμε τον πρόεδρο Τραμπ'”, είπε χαρακτηριστικά ο Τζουλιάνι στον Τοντ, σχολιάζοντας την δημοσιογραφική κάλυψη.

"Πήγαινε στην σελίδα 2 σχετικά με το ζήτημα της παρεμπόδισης. Ο πρόεδρος πρέπει να αποδείξει ότι είναι αθώος. Θα πρέπει να πειστούν ότι δεν το έκανε. Που είναι αυτό το κριτήριο στην Αμερική; Πως μπορείς να αποδείξεις κάτι τόσο αρνητικό;”, αναρωτήθηκε ο Τζιουλιάνι.

Για τον ίδιο, που έχει διατελέσει ομοσπονδιακός εισαγγελέας, η έρευνα Μάλερ ήταν μία εγκληματική πράξη.

"Που είναι το ενδιαφέρον, τώρα;”, αναρωτήθηκε ο Τζιουλιάνι στο NBC. "Είναι στην προσπάθεια να καταλάβεις ότι το FBI το διερεύνησε αυτό, πραγματοποιώντας δύο ξεχωριστές έρευνες, χρησιμοποίησε τέσσερις παγιδεύσεις τηλεφωνικών γραμμών για να το κάνει, έκανε τέσσερις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, μίλησε σε 500 μάρτυρες, ξόδεψε 40 εκατομμύρια και η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει η μικρότερη ένδειξη απόδειξης για την διάπραξη συνωμοσίας μεταξύ του Τραμπ ή οποιουδήποτε άλλου στην προεκλογική του εκστρατεία σε σχέση με τους Ρώσους. Αυτή είναι η ιστορία κι όχι τα στοιχεία που υπάρχουν πίσω από αυτή,” υποστήριξε ο Τζιουλιάνι.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι ήταν παραπλανητικό για τους επικριτές του Τραμπ να επικεντρώσουν την προσοχή τους, υποστηρίζοντας ότι ο Μάλερ δεν απάλλαξε τον πρόεδρο μέσω της μη απαγγελίας κατηγοριών σε βάρος του, τόσο για συνωμοσία, όσο και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Η Κόνγουεϊ από την πλευρά της αναφέρθηκε επίσης στους επικριτές του προέδρου Τραμπ, όπως και στις αναφορές των ΜΜΕ που επικέντρωσαν την προσοχή τους στην έκθεση του Μάλερ, επισημαίνοντας ότι: "παρά το γεγονός ότι η έκθεση δεν συμπεραίνει ότι ο πρόεδρος διέπραξε κάποιο αδίκημα, τον απαλλάσσει.”

"Η λέξη απαλλαγή δεν ήταν απαραίτητη στην έκθεση του Μάλερ και θα έλεγα ότι δεν ήταν κατάλληλη,” είπε η ίδια, προσθέτοντας: "Ή ασκείς ποινική δίωξη ή δεν ασκείς. Ή απαγγέλλεις κατηγορίες ή όχι.”

Η ίδια πέρα από την κριτική που άσκησε στην φρασεολογία της έκθεσης του Μάλερ, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η μη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του προέδρου Τραμπ αποτέλεσε απαλλαγή για το ίδιο.

"Η δουλειά ενός εισαγγελέα είναι να συγκεντρώσει αποδείξεις και να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην απαγγελία κατηγοριών ή όχι,” είπε η Κόνγουεϊ στην Ράντατζ. "Οι ίδιοι αρνήθηκαν να απαγγείλουν κατηγορίες. Ο πρόεδρος δεν πηγαίνει στην φυλακή, αλλά παραμένει στον Λευκό Οίκο για άλλα πεντέμισι χρόνια. Γιατί; Γιατί δεν εντόπισαν την διάπραξη κάποιου εγκλήματος, δεν εντόπισαν κάποια συνωμοσία. Αυτό ήταν το κεντρικό πλαίσιο,” υποστήριξε η Κόνγουεϊ.

Παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, η ομάδα δικηγόρων του προέδρου Τραμπ δεν θα αντικρούσει ακόμη τα ευρήματα της έκθεσης του Μάλερ, ο Τζιουλιάνι αμφισβήτησε τα ευρήματά της σχετικά με την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, τονίζοντας επίσης ότι κανένας από την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ δεν συνωμότησε με την Ρωσία, προκειμένου να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2016.

"Πολλά πράγματα αφέθηκαν απέξω, πολλά πράγματα δεν είναι σωστά, αλλά ίσως καλύτερα να μην πω πολλά πράγματα. [Καλύτερα να πω] μερικά πράγματα είναι λάθος και πολλά πράγματα γεννούν ερωτηματικά,” σχολίασε ο Τζιουλιάνι για την έκθεση του Μάλερ.

Κατά τις χθεσινές τους τηλεοπτικές εμφανίσεις, τόσο ο Τζουλιάνι, όσο και η Κόνγουεϊ εμφανίστηκαν να ακολουθούν την ίδια επιθετική γραμμή, αμφισβητώντας την αξιοπιστία αυτών που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάρτιση της έκθεσης και στο μέρος που αναφέρεται στην παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προϊδεάσει για την ίδια στάση την Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας μερικά από αυτά, που οι συνεργάτες του είχαν καταθέσει στον Μάλερ ως "πλήρεις ανοησίες.”

Σύμφωνα με την έκθεση, την οποία ο Τζιουλιάνι χαρακτήρισε ως "μονόπλευρη” και "μολυσμένη” από προκατάληψη, ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον ΜακΓκάν να πληροφορήσει τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Ροντ Ρόζενσταϊν ότι ο Μάλερ ήταν αντιμέτωπος με σύγκρουση συμφερόντων για την ανάληψη των ειδικών καθηκόντων του.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε λίγες ημέρες έπειτα από δημοσιογραφικές αναφορές που είχαν αποκαλύψει ότι ο Μάλερ διερευνούσε το ενδεχόμενο παρεμπόδισης του έργου της δικαιοσύνης από τον πρόεδρο Τραμπ κι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γίνονταν για πρώτη φορά στόχος στην διεξαγωγή της έρευνας.

Ο ΜακΓκάν δήλωσε ότι μετέφρασε την παρέμβαση αυτή ως προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για την απομάκρυνση του Μάλερ από την έρευνα.

Ο ΜακΓκάν από την πλευρά του αρνήθηκε να απολύσει τον Μάλερ, ενώ αντίθετα απείλησε με παραίτηση κι έτσι συμπεριλήφθηκε στην ομάδα των συνεργατών του προέδρου Τραμπ που αντιστάθηκαν στις προεδρικές προσπάθειες για την παρεμπόδιση της έρευνας.

"Οι προεδρικές προσπάθειες να επηρεάσει την έρευνα ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους μη επιτυχείς, αλλά αυτό συνέβη κυρίως γιατί τα άτομα που ήταν γύρω από τον πρόεδρο αρνήθηκαν να υλοποιήσουν τις εντολές του ή να συναινέσουν στις παραινέσεις του,” σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έκθεση του Μάλερ.

