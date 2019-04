Χάος στη Σρι Λάνκα: 215 νεκροί σε λουτρό αίματος από 8 βομβιστικές επιθέσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:59

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός του μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων που αιματοκύλισαν τη Σρι Λάνκα, τόσο στην πρωτεύουσα Κολόμπο όσο και σε άλλες πόλεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες των διεθνών πρακτορείων, οι νεκροί και από τις οκτώ βομβιστικές επιθέσεις, που έλαβαν χώρα σε χριστιανικές εκκλησίες που γιόρταζαν το Πάσχα των Καθολικών και σε ξενοδοχεία, ανέρχονται πλέον στους 215, εκ των οποίων οι 30 περίπου είναι ξένοι υπήκοοι. Επίσης, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, οι τραυματίες φτάνουν τους 450.

Παρότι δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης, ο πρωθυπουργός Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε δήλωσε ότι θα ζητήσει στήριξη από το εξωτερικό για να διαπιστώσει εάν οι δράστες της επίθεσης συνδέονται με τη διεθνή τρομοκρατία. "Δεν θα επιτρέψουμε η τρομοκρατία να σηκώσει το κεφάλι της στη Σρι Λάνκα. Όλα τα μέτρα θα ληφθούν για να εξαλειφθεί", τόνισε.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπανταρανάικε, 30 χιλιόμετρα από το Κολόμπο, και εξουδετερώθηκε. Ο εκπρόσωπος είπε ότι τα εκρηκτικά βρέθηκαν μέσα σε πλαστικό σωλήνα πάνω σε δρόμο περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο. Τα εκρηκτικά μεταφέρθηκαν σε άλλη τοποθεσία και εξουδετερώθηκαν, πρόσθεσε.

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες αναφορικά με συλλήψεις ατόμων που είναι ύποπτα για συμμετοχή στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τρία άτομα. Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας, Ranil Wickremesinghe, δήλωσε ότι έχουν συλληφθεί επτά άτομα που πιθανολογείται ότι συνδέονται με τις επιθέσεις. Από την πλευρά της η αστυνομία αποσαφήνισε ότι προχώρησε σε πολλές προσαγωγές, αλλά τελικά τρεις κρίθηκαν ύποπτοι. Επίσης έκανε γνωστό ότι οι αρχές παραμένουν στο σκοτάδι όσον αφορά την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρα τους.

Πάντως τοπικά ΜΜΕ κάνουν και αυτά λόγο για επτά συλληφθέντες, μετά από έφοδο της αστυνομίας σε σπίτι στην πρωτεύουσα Κολόμπο. Μάλιστα αναφέρουν ότι κατά την διάρκεια της επιχείρησης έχασαν τη ζωή τους τρεις αστυνομικοί.

Άλλα ενημερωτικά μέσα της χώρας αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί ο οδηγός ενός μικρού φορτηγού, που οι αρχές θεωρούν ότι μετέφερε με το όχημα του τις βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις στο Κολόμπο.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, ο πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε έκανε λόγο για οκτώ συλλήψεις ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με τις επιθέσεις. Όμως από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ruwan Wijewarden, ζήτησε από τα ΜΜΕ να αποφύγουν να δημοσιεύσουν ονόματα για να μην υποδαυλιστούν αντιπαλότητες ανάμεσα στις θρησκευτικές κοινότητες της χώρας. Ο Guardian, πάντως, αναφέρει πως οι συλλήψεις υπόπτων ανέρχονται στις 13.

Υπήρχαν πληροφορίες

Σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο της κυβέρνησης, μια εβδομάδα πριν από τις επιθέσεις αξιωματικοί των αρχών ασφαλείας είχαν λάβει πληροφορίες για επικείμενη επίθεση με βομβιστές αυτοκτονίας. Όμως σύμφωνα με αυτές, οι στόχοι ήταν πολιτικοί. Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε φέρεται να επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτών των πληροφοριών, προσθέτοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για αυτές και θα ζητήσει να μάθει τον λόγο. Συμπλήρωσε ότι προτεραιότητα είναι η σύλληψη των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά έγιναν έξι εκρήξεις σε διαφορετικές τοποθεσίες ανήμερα του εορτασμού του Πάσχα των Καθολικών. Ωστόσο, το θρίλερ συνεχίζεται καθώς δύο νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στις εκκλησίες του Αγίου Αντωνίου στο Κολόμπο και του Αγίου Σεβαστιανού στο Νεγκόμπο, μία πόλη βορείως της πρωτεύουσας. Από την έκρηξη στον Άγιο Αντώνιο, τουλάχιστον 160 τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία του Κολόμπο, τόνισαν υπεύθυνοί τους.

Καμικάζι ο δράστης της όγδοης έκρηξης

Ένας καμικάζι σκότωσε τρεις αστυνομικούς στη Σρι Λάνκα πυροδοτώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος σε ένα κτίριο στην Ορουγκονταουάτα, ένα βόρειο προάστιο της πρωτεύουσας Κολόμπο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η έκρηξη ήταν η όγδοη που σημειώθηκε σήμερα στο νησί αυτό της Νότιας Ασίας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και διακοπή των social media

Εν τω μεταξύ, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τη χαώδη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, το υπουργείο Άμυνας επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας 12 ωρών, από τις 18:00 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας). Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει έως τις 06:00 τοπική ώρα της Δευτέρας (03:30 ώρα Ελλάδας).

"Καταδικάζω απερίφραστα τις θρασύδειλες επιθέσεις εναντίον του λαού μας σήμερα. Καλώ όλους τους Σριλανκέζους να παραμείνουν ενωμένοι και δυνατοί σε τούτους τους τραγικούς καιρούς", σημειώνει στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter o πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα λάβει "άμεσα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση".

Ο πρωθυπουργός, που συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, ζήτησε επίσης να αποφευχθεί "η διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και θεωριών".

Επίσης από το γραφείο της προεδρίας της χώρας έγινε γνωστό ότι προσωρινά έχει μπλοκαριστεί η πρόσβαση σε Facebook, Instagram και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο για να ολοκληρώσουν τις έρευνες τους οι δυνάμεις ασφαλείας.

Παράλληλα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα σχολεία της χώρας θα παραμείνουν κλειστά ως την Τετάρτη, ενώ ανακλήθηκαν όλες οι άδειες των ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας.

Η αεροπορική εταιρεία Sri Lankan Airlines εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, θα επιτραπεί η μετάβαση επιβατών στο αεροδρόμιο του Κολόμπο, μόνο όμως κάτω από τη συνοδεία ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας. Όσοι δε θέλουν να ταξιδέψουν, θα πρέπει να επιδεικνύουν τα διαβατήρια και τα εισιτήρια τους στα σημεία ελέγχου που έχουν στηθεί.

Αντάρτες Ταμίλ ή τζιχαντιστές που επέστρεψαν από τη Συρία;

Σύμφωνα με το RT, το μοτίβο των επιθέσεων παραπέμπει σε δράση τζιχαντιστών, όπως για παράδειγμα του Ισλαμικού Κράτους ή της Αλ Κάιντα, παρά της ομάδας ανταρτών Ταμίλ που δρούσε κατά της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα από το 1983 ως το 2009.

Αναλυτές κάνουν λόγο ότι οι επιθέσεις έχουν ομοιότητες με αυτές που διενεργήθηκαν το 2008 στο Μουμπάι της Ινδίας, όταν διαφορετικές ομάδες τζιχαντιστών εξαπέλυσαν συντεταγμένα επιθέσεις κατά ξενοδοχείων, εστιατόριων και ενός νοσοκομείου. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που επικαλείται το RT, φαντάζει απίθανο οι Ταμίλ να εξαπέλυσαν τις επιθέσεις κατά χριστιανικών ναών, καθώς εντός των τάξεων τους συμπεριλαμβάνονται και χριστιανοί. Υπό αυτή την αίρεση, οι υποψίες πέφτουν σε ριζοσπαστικά ισλαμιστικά στοιχεία, τα οποία βρέθηκαν στη Συρία, πολέμησαν για λογαριασμό του ΙΚ και επέστρεψαν στη Σρι Λάνκα.

Εικόνες που σοκάρουν

Η αστυνομία έχει ενημερώσει πως οι πρώτες εκρήξεις σημειώθηκαν σε τουλάχιστον έξι τοποθεσίες. Στην πρωτεύουσα ήταν μία εκκλησία και τρία πολυτελή ξενοδοχεία.

Τουλάχιστον ένα από τα θύματα προερχόταν από το Cinnamon Grand Hotel στο Κολόμπο, κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους υπευθύνους του, προσδιορίζοντας πως η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα εστιατόριά του.

Εξόν από την εκκλησία στο Νεγκόμπο, στόχο αποτέλεσε και μία τρίτη στη Μπατικαλόα, στα ανατολικά.

"Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση", τόνιζαν νωρίτερα τοπικές πηγές.

Μεταξύ των νεκρών είναι και 36 ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων Βρετανοί, Αμερικανοί, Ινδοί, Ολλανδοί, Τούρκοι, ένας Κινέζος και ένας Πορτογάλος.



Ο Πορτογάλος, που ήταν ηλικίας περίπου 30 ετών που βρισκόταν εκεί με τη σύζυγό του σκοτώθηκε από την έκρηξη σε ξενοδοχείο του Κολόμπο, δήλωσε από τη Λισαβόνα η πρόξενος της Πορτογαλίας Πρίνι Πάιν. Οι υπόλοιποι Πορτογάλοι που βρίσκονται στη Σρι Λάνκα "είναι όλοι καλά", πρόσθεσε η πηγή αυτή.



Σύμφωνα με ανακοινώσεις από υπουργεία εξωτερικών άλλων χωρών, οι τουλάχιστον 400 τραυματίες του μπαράζ των εκρήξεων περιλαμβάνουν ακόμα Κινέζους και Ιάπωνες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, στο νεκροτομείο βρίσκονται οι σοροί 25 ακόμη θυμάτων που πιστεύεται ότι είναι πολίτες άλλων χωρών, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0