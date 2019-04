Σρι Λάνκα: 156 νεκροί σε λουτρό αίματος από βομβιστικές επιθέσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:24

Στους 156 ανέρχονται πλέον οι νεκροί, εκ των οποίων οι 35 είναι ξένοι υπήκοοι, από τις σημερινές εκρήξεις σε τρεις χριστιανικές εκκλησίες κι ισάριθμα ξενοδοχεία στην Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

"Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση", πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας πως μόνον στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας Κολόμπο έχουν μεταφερθεί 254 τραυματίες, ενώ άλλοι 60 απαριθμούνται στις επιθέσεις στις άλλες πόλεις.

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στις εκκλησίες του Αγίου Αντωνίου στο Κολόμπο και του Αγίου Σεβαστιανού στο Νεγκόμπο, μία πόλη βορείως της πρωτεύουσας. Από την έκρηξη στον Άγιο Αντώνιο, τουλάχιστον 160 τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία του Κολόμπο, τόνισαν υπεύθυνοί τους αρχικά.

Η αστυνομία έχει ενημερώσει πως οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε τουλάχιστον έξι τοποθεσίες. Στην πρωτεύουσα ήταν μία εκκλησία και τρία πολυτελή ξενοδοχεία.

Τουλάχιστον ένα από τα θύματα προερχόταν από το Cinnamon Grand Hotel στο Κολόμπο, κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους υπευθύνους του, προσδιορίζοντας πως η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα από τα εστιατόριά του.

Εξόν από την εκκλησία στο Νεγκόμπο, στόχο αποτέλεσε και μία τρίτη στη Μπατικαλόα, στα ανατολικά.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0