Πορτογαλία: Στους 29 οι νεκροί από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Μαδέρα

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα στη Σάντα Κρουζ της Μαδέρας.

Το λευκό λεωφορείο ανετράπη σε μια κατοικημένη περιοχή στην παράκτια πόλη Κανίκο, περίπου στις 18:30, τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας) δήλωσε σε δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης, Φιλίπε Σόουζα.

Για άγνωστους ακόμη λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, το οποίο ανατράπηκε και κατέληξε στη στέγη ενός σπιτιού που βρισκόταν κάτω από τον δρόμο.

"Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που συνέβη. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον πόνο αυτών των ανθρώπων", είπε ο Φιλίπε Σόουζα. Συμπλήρωσε ότι οι τουρίστες που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν όλοι Γερμανοί, αλλά και κάποιοι πεζοί ενδέχεται επίσης να χτυπήθηκαν από το λεωφορείο.

Ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο SIC TV ότι κάποια από τα θύματα είναι από την Μαδέρα, αλλά οι περισσότεροι είναι Γερμανοί. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί σήμερα το βράδυ στην Μαδέρα.

Η πρεσβεία της Γερμανίας στην Πορτογαλία επιβεβαίωσε ότι Γερμανοί υπήκοοι συγκαταλέγονται στα θύματα του τροχαίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Noticias τα θύματα είναι 11 άνδρες και 17 γυναίκες, όλοι Γερμανοί υπήκοοι. Ο οδηγός και ο ξεναγός, και οι δύο Πορτογάλοι, συγκαταλέγονται στους τραυματίες του δυστυχήματος, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Μιγκέλ Αλμπουκούερκε, πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης έστειλε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέροντας ότι "πολλοί ξένοι", βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα.

Τηλεοπτικοί σταθμοί ανέφεραν ότι στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σάντα Κρουζ, 21 ακόμη άνθρωποι είναι τραυματίες.

