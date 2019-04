Ακάρ: Οι απειλές, τα τελεσίγραφα και οι διορίες της Ουάσινγκτον δεν βοηθούν

Ο εκβιασμός του τύπου "take it or leave it", που θέτουν οι ΗΠΑ δεν βοηθά τον διάλογο μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, σε συνέχεια της επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών με αφορμή την απόφαση της Άγκυρας να αγοράσει τους S-400, που δεν είναι συμβατοί με τα ΝΑΤΟϊκά συστήματα.

"Απειλές, τελεσίγραφα και διορίες δεν βοηθούν και δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας", τόνισε ο Ακάρ σε ένα συνέδριο των αμερικανικοτουρκικών σχέσεων στην Ουάσινγκτον όπου συζήτησε την προμήθεια συστοιχιών του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσία και την κλιμακούμενη πίεση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για αυτή την απόφαση της.

"Πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να λυθεί μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο", είπε. Επιπρόσθετα υποστήριξε ότι η προμήθεια των S-400 δεν θα πρέπει να επιφέρει αμερικανικές κυρώσεις καθώς η Άγκυρα δεν είναι αντίπαλος της Ουάσινγκτον και παραμένει δεσμευμένη στην νατοϊκή συμμαχία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον προειδοποίησε με αντίποινα την Άγκυρα για την αγορά των S-400 με βάση την νομοθεσία κυρώσεων γνωστή ως CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - νόμος για την αντιμετώπιση αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων).

Ο Ακάρ σημείωσε ότι η Άγκυρα αναμένει να παραμείνει όχι απλά αγοραστής των F-35, αλλά επίσης συνέταιρος στην παραγωγή αυτών, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον απειλεί να διακόψει τη διαδικασία παράδοσης των προηγμένων, αόρατων για τα ραντάρ μαχητικών F-35 στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία, μεταξύ άλλων κυρώσεων, εάν εκτελεστεί η σύμβαση της Τουρκίας με τη Ρωσία για την αγορά των S-400.

"Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η σύνδεση των πρότζεκτ των S-400 και F-35 είναι ατυχής", επισήμανε, προσθέτοντας πως "προσμένουμε οι ΗΠΑ να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους".

Επανέλαβε την προσφορά της Τουρκίας να διεξαγάγγει τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση "ανησυχιών τεχνικής φύσης" αναφορικά με την εξαγορά των S-400, συμπληρώνοντας ότι η Άγκυρα εξετάζει προσεκτικά μια νέα προσφορά των ΗΠΑ για αγορά των συστημάτων Patriot.