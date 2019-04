Συνελήφθη ο Τζούλιαν Ασάνζ, συνιδρυτής των WikiLeaks

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.22

Στη σύλληψη του συνιδρυτή και "ισχυρού άνδρα" των Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ προχώρησε η βρετανική αστυνομία, εντός του κτηρίου της πρεσβείας του Εκουαδόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την άρση της διπλωματικής ασυλίας που του παρείχε η χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Ασάνζ είχε καταφύγει στην πρεσβεία από το 2012 και ζούσε από τότε εκεί, προσπαθώντας να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία.

Στη σκανδιναβική χώρα, ο Ασάνζ κατηγορείτο για σεξουαλική επίθεση, οι κατηγορίες ωστόσο έχουν στο μεταξύ αποσυρθεί.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο Ασάνζ κρατείται και θα παρουσιαστεί ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης, σε δικαστήριο του Ουέστμινστερ, "το συντομότερο δυνατό".

Την απόφαση για την άρση της διπλωματικής ασυλίας του Ασάνζ είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του Εκουαδόρ (Ισημερινού) Λένιν Μορένο, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B

Σε αυτό, ο Μορένο κάνει λόγο για επανειλημμένες παραβιάσεις, εκ μέρους του Ασάνζ, των διεθνών συμβάσεων και του πρωτοκόλλου διαγωγής εντός της πρεσβείας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ασάνζ κατηγορείται για φυγοδικία, καθώς εδώ και 7 χρόνια αρνείτο να παρουσιαστεί ενώπιον των βρετανικών αρχών.

Τα WikiLeaks ανέφεραν μέσω Twitter ότι η κίνηση του Εκουαδόρ αποτελεί "παραβίαση του διεθνούς δικαίου".

Ο υπουργός Εσωτερικών του ΗΒ, Σατζίντ Τζαβίντ, δήλωσε: "Επιβεβαιώνω ότι ο Julian Assange βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και θα αντιμετωπίσει τη βρετανική Δικαιοσύνη".

"Θέλω να ευχαριστήσω το Εκουαδόρ για τη συνεργασία του και την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για τον επαγγελματισμό της. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου".

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law