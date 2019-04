Σύνοδος Κορυφής: Προς συμβιβασμό για αναβολή του Brexit έως 31 Οκτωβρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 02.12

Προς αναβολή του Brexit με απώτατο όριο την 31η Οκτωβρίου 2019 (από τις 12 Απριλίου 2019 που ήταν μέχρι σήμερα), το οποίο θα επανεξεταστεί τον Ιούνιο, φέρονταν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, να κινούνται τις πρώτες πρωινές ώρες οι 27 ηγέτες των κρατών - μελών της ΕΕ, που είχαν δύο γύρους συζήτησης στις Βρυξέλλες, μετά την παρουσίαση του αιτήματος για αναβολή από πλευράς της πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέι, στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Τη συμφωνία για νέα παράταση στο ΗΒ, προκειμένου να υπάρξει συντεταγμένο Brexit, επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 10 Απριλίου 2019

Την ημερομηνία επιβεβαίωσε με tweet του ο πρωθυπουργός της Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ.

A #Brexit extension until 31 October is sensible since it gives time to UK to finally choose its way. The review in June will allow #EUCO to take stock of the situation -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) April 10, 2019

Τη σκληρότερη τάση εντός της Συνόδου φέρεται να τήρησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε "σκληρό" όριο στις 30 Ιουνίου, μία ημέρα πριν συγκληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί από τις ευρωεκλογές της 23ης - 26ης Μαΐου, μετά το οποίο το ΗΒ θα πρέπει να εξέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και με "ασύντακτο" Brexit, χωρίς δηλαδή συμφωνία αποχώρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού δικτύου Sky News, 17 χώρες πρότειναν αναβολή του Brexit με απώτατο όριο τον Μάρτιο του 2020 και ο Οκτώβριος του 2019 κρίθηκε ως συμβιβαστική πρόταση μεταξύ των συγκεκριμένων κρατών και της γαλλικής θέσης.

Η βουλευτής του νέου κεντρώου κόμματος "Change UK - The Independent Group", το οποίο αποτελούν αποσκιρτήσαντες βουλευτές τόσο του κεντροδεξιού, κυβερνώντος Συντηρητικού Ενωτικού Κόμματος, όσο και του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος, ανέφερε μέσω Twitter ότι η παράταση αποτελεί ακριβώς τον αναγκαίο χρόνο για ένα πιθανό δεύτερο δημοψήφισμα.

31st Oct would only just be long enough because it takes a minimum of 24 weeks to deliver a #PeoplesVote Parliament would need to move quickly & decisively ...and the leadership to deliver anything has been in short supply #BrokenPolitics — Sarah Wollaston MP (@sarahwollaston) April 10, 2019

Νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, το Capital.gr μετέδιδε:

Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι επισήμανε στους 27 ηγέτες ότι είναι πρόθυμη να δεχθεί μια μεγαλύτερη παράταση του Brexit, με την προϋπόθεση ότι η Βρετανία θα έχει δικαίωμα να τη διακόψει όποτε θελήσει, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, περιγράφοντας την παρουσία της Μέι στη Σύνοδο Κορυφής ως "πιο στιβαρή από το συνηθισμένο".

Η Μέι μίλησε στους 27 ηγέτες κρατών - μελών για περίπου μία ώρα πριν αποχωρήσει από την αίθουσα για να τους αφήσει να αποφασίσουν για το διάστημα μιας παράτασης του Brexit και για τους όρους που ενδεχομένως θα συνοδεύουν μια δεύτερη αναβολή του.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι η ομιλία της Μέι εξακολουθούσε να έχει ελλείψεις επί συγκεκριμένων λεπτομερειών, αναφέροντας ότι "οι ηγέτες είχαν πολλές ερωτήσεις".

Με διαφορετικές θέσεις προσήλθαν άλλωστε στη Σύνοδο Κορυφής των 28 ηγετών των κρατών - μελών της ΕΕ η Τερέζα Μέι και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ως προς τη μορφή και τη διάρκεια της αναβολής της ημερομηνίας του Brexit.

Η κ. Μέι, όπως δήλωσε και προσερχόμενη στη Σύνοδο, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, επιθυμούσε αναβολή με απώτατο όριο τις 30 Ιουνίου, με τους ηγέτες της ΕΕ να αντιπροτείνουν μεγαλύτερο χρονικό εύρος και μάλιστα με όρους που πρέπει να το τηρήσει το ΗΒ για να μην διασαλευθεί η εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.

Φθάνοντας στον χώρο της Συνόδου, η κ. Μέι ανέφερε ότι "λυπάται ιδιαίτερα" που η χώρα της δεν έχει ήδη καταφέρει να αποχωρήσει από την ΕΕ.

Ωστόσο, εάν η Ένωση επιτρέψει στο ΗΒ να αποχωρήσει αμέσως μετά την κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης από το βρετανικό κοινοβούλιο, τότε, όπως είπε η κ. Μέι, η χώρα θα μπορούσε να έχει ήδη αποχωρήσει έως τις 22 Μαΐου, μία δηλαδή ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες των ευρωεκλογών στη Γηραιά Ήπειρο.

Η Σύνοδος ξεκίνησε στις 7 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) με την Μέι να προχωρεί στην υποβολή του αιτήματος για νέα αναβολή της ημερομηνίας του Brexit, πέραν της 12ης Απριλίου, που έχει τεθεί ως ορόσημο μέχρι στιγμής (αρχικώς το ΗΒ επρόκειτο να αποχωρήσει στις 29 Μαρτίου, στις 11 μ.μ.).

Μετά την παρουσίαση του αιτήματος από την Βρετανή πρωθυπουργό, η τελευταία θα αποχωρήσει και οι υπόλοιποι 27 ηγέτες θα συζητήσουν το θέμα στο πλαίσιο του δείπνου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε τους 27 ηγέτες να εγκρίνουν μια "ευέλικτη αναβολή" του Brexit έως και για έναν ολόκληρο χρόνο, καλώντας παράλληλα σε προσοχή ώστε καμία από τις δύο πλευρές "να μην επιτραπεί να νιώσει ότι εξευτελίζεται".

Νωρίτερα, η Τερέζα Μέι είχε εμφανιστεί στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, στην "Ώρα της Πρωθυπουργού", όπου συγκρούστηκε με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν.

Εδώ και πέντε ημέρες, οι Συντηρητικοί της Μέι και οι Εργατικοί του Κόρμπιν εργάζονται από κοινού για να βρουν κοινό τόπο, προκειμένου να μπορέσει να εγκριθεί μια συμφωνία συντεταγμένης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ από πλευράς του βρετανικού κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή 1922 - την οποία συγκροτούν βουλευτές που δεν είναι μέλη της κυβέρνησης - του Συντηρητικού Κόμματος συνεδριάζουν την ίδια ώρα στο Λονδίνο, με ορισμένους εξ αυτών να αναμένεται να ζητήσουν την παραίτηση της κ. Μέι από την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Μέι: Σημασία έχει να μπορούμε να αποχωρήσουμε έως τις 22 Μαΐου

"Ο σκοπός αυτής της Συνόδου είναι να συμφωνήσουμε σε μια παράταση για να μας δοθεί επιπλέον χρόνος για να εγκριθεί η Συμφωνία που θα μας επιτρέψει να αποχωρήσουμε με ομαλό και συντεταγμένο τρόπο" είπε η Τ. Μέι στη δήλωση της φθάνοντας στον χώρο της Συνόδου, σημειώνοντας ότι, αν και το αίτημά της είναι για παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου, "το σημαντικό είναι η όποια παράταση να μας δίνει το δικαίωμα να φύγουμε μόλις επικυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης και μέχρι τις 22 Μαΐου".

"Ξέρω πως πολλοί [από τους ηγέτες] θα είναι ενοχλημένοι που γίνεται αυτή η Σύνοδος, ενώ το Ην. Βασίλειο θα έπρεπε να έχει ήδη φύγει από την ΕΕ", είπε η Βρετανίδα πρωθυπουργός εκφράζοντας δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο στη χώρα της δεν μπόρεσε να επικυρώσει τη Συμφωνία Αποχώρησης.

Μακρόν: Τίποτα δεν είναι δεδομένο

Μήνυμα ότι "τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο" σε ό,τι αφορά την μεγάλη παράταση για το Brexit, έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προσερχόμενος στη Σύνοδο.

Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σημείωσε ότι προσέρχεται στη συνεδρίαση με τρεις "αρχές": η πρώτη αφορά το ευρωπαϊκό πρότζεκτ, το οποίο όπως είπε δεν πρέπει να υπονομευθεί. Η δεύτερη είναι ο σεβασμός στη δημοκρατική επιλογή του βρετανικού λαού να φύγει από την ΕΕ και η τρίτη είναι η ανάγκη να υπάρξει σαφήνεια από την πλευρά του Ην. Βασιλείου. "Έχει δοθεί πολύς χρόνος. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων", είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις "φήμες" για παράταση διαρκείας, σημείωσε: "Καμία μακροπρόθεσμη παράταση. Πρέπει να καταλάβουμε ποιος ο λόγος για μια τέτοια παράταση, ποιο είναι το πολιτικό πλάνο που τη δικαιολογεί, ποιες είναι οι σαφείς προτάσεις".

"Τίποτα δεν είναι δεδομένο", κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Μπαρνιέ: Η όποια παράταση να εξυπηρετεί έναν σκοπό

Tην άποψη ότι η όποια παράταση πρέπει να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό εξέφρασε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ κατά την είσοδό του στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής.

"Το σημαντικότερο είναι αυτή η παράταση να είναι χρήσιμη και να εξυπηρετεί ένα σκοπό. Ο κοινός μας σκοπός είναι να επικυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης. Αυτή είναι ο μόνος δρόμος προκειμένου να διασφαλιστεί η συντεταγμένη αποχώρηση του Ην. Βασιλείου", είπε, προσθέτοντας πως "τώρα εναποκείται στους ηγέτες να αποφασίσουν".

Λίο Βαράντκαρ: Χρειαζόμαστε διαβεβαίωση ότι μια παράταση δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί αυτό το αδιέξοδο επ' άπειρον

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ από την πλευρά του υποστήριξε ότι θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει η Βρετανία στην ΕΕ, όμως οποιαδήποτε απόφαση για ένα δεύτερο δημοψήφισμα ή για ανάκληση του άρθρου 50 "θα πρέπει να ληφθεί από τον βρετανικό λαό".

"Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποχωρήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες αν η Βουλή των Κοινοτήτων εγκρίνει τη Συμφωνία Αποχώρησης. Είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε τη Βετανία στο μπλοκ μας, δεν μπορεί να είναι ένας σιωπηλός εταίρος, θα πρέπει να έχει λόγο", είπε, προσθέτοντας: "Μέχρι να ακούσουμε τι έχει να πει η (Τερέζα) Μέι, είναι δύσκολο να λάβουμε απόφαση". Ο Βαράντκαρ φάνηκε επίσης πρόθυμος να "δώσει λίγο περισσότερο χρόνο" στους Βρετανούς και να δείξει ευελιξία. "Αυτό που χρειαζόμαστε εδώ είναι μια προοπτική, ένα σχέδιο, κάποια διαβεβαίωση ότι μια παράταση δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί αυτό το αδιέξοδο επ' άπειρον" είπε, τασσόμενος υπέρ μιας "τελωνειακής ένωσης" της ΕΕ με τη Βρετανία.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης παράτασης. "Θα έλεγα ότι η πρόταση του Ντόναλντ Τουσκ είναι ιδανική. Τότε η Βρετανία θα έχει περισσότερο χρόνο για να βρει μια λύση. Μέχρι τον Ιούνιο είναι μικρό το διάστημα. Μια παράταση μέχρι το τέλος του έτους ή μέχρι τον επόμενο Μάρτιο (του 2020) είναι ιδανική", είπε.

Ο Λετονός πρωθυπουργός Κρισιάνις Κάρινς υπογράμμισε ότι η απόφαση για το τι θα γίνει "επαφίεται στο βρετανικό κοινοβούλιο και τον βρετανικό λαό" και υπενθύμισε ότι το Λονδίνο έχει τρεις επιλογές: αποχώρηση χωρίς συμφωνία, αποχώρηση με συμφωνία και ανάκληση του άρθρου 50. "Εναπόκειται στους Βρετανούς να αποφασίσουν. Δεν είναι δική μας απόφαση", τόνισε.

"Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η νομιμότητα και η ακεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμών δεν θα πληγεί. Όσο μεγαλύτερη είναι παράταση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος", είπε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Στέφαν Λέβεν σημειώνοντας ότι "είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσει η πρωθυπουργός Μέι τι συμβαίνει τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο".

"Υπάρχει απογοήτευση, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ. Δαπανήσαμε πολύ χρόνο και ενέργεια στο θέμα αυτό και έχουμε τόσα πολλά σημαντικά ζητήματα να προωθήσουμε", κατέληξε.

Η πρόεδρος της Λιθουανίας Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε δήλωσε "αισιόδοξη" ότι οι Βρυξέλλες θα στηρίξουν το αίτημα της Μέι. "Όμως είναι πολύ πιθανόν η παράταση να είναι μεγαλύτερη απ' όσο ανέφερε η Μέι στην επιστολή της", συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στη Σύνοδο, είπε ότι είναι πολύ πιθανό να αποφασιστεί απόψε να αποτραπεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία. "Θα έχουμε πολλές σημαντικές συζητήσεις, για το πόσο μεγάλη θα είναι η παράταση και υπό ποιους όρους... Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα μπορεί να λειτουργήσει", τόνισε.

Λιγότερο αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισέλ που είπε ότι "δεν είναι βέβαιος" αν θα δοθεί παράταση και ότι "δεν είναι σίγουρο" τι θα σημαίνει αυτό.

"Πρέπει να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να πετύχουμε ένα συντεταγμένο Brexit", σημείωσε από την πλευρά του ο Δανός πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. Δήλωσε επίσης "ανοιχτός" στο να συζητήσει μια ευέλικτη παράταση, μέχρι το τέλος του έτους, όμως η Μέι "δεν το έχει ζητήσει", όπως υπενθύμισε.

Η ελληνική θέση

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να υποστηρίξει μια ευελικτη παράταση η οποία θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία για τη συντεταγμένη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η χώρα μας αντιτίθεται σε κάθε σενάριο άτακτης έξοδου και υπογραμμίζουν ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ΕΕ στο ενδιάμεσο διάστημα και να συζητηθούν τα μεγάλα ζητήματα της ΕΕ, χωρίς να παρακωλύονται από συνεχείς Συνοδούς για το Brexit.