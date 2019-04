Ιστορική αποκάλυψη από τη NASA: Η πρώτη φωτογραφία μαύρης τρύπας

Την πρώτη φωτογραφία μιας μαύρης τρύπας παρουσίασε η ΝΑSA. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα βρίσκεται σε απόσταση 500 εκατομμυρίων τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, σε έναν μακρινό γαλαξία και είναι τρία εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον πλανήτη μας.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να τη φωτογραφήσουν χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο από τηλεσκόπια από ολόκληρο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου των ερευνητών του National Science Foundation παρουσιάστηκαν όλα τα ευρήματα της ανακάλυψης τους.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η NASA μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

"Γράφεται ιστορία! Ένα παγκόσμιο δίκτυο τηλεσκοπίων εργάστηκε προκειμένου να καταγράψει την πρώτη εικόνα μιας μαύρης τρύπας".

History is being made! A global network of telescopes has been working to capture the first ever image of a black hole. Follow along as @NSF shares the groundbreaking result at 9am ET of the #EHTBlackHole. Tune in: https://t.co/1WKO3UcbsO https://t.co/craHz9SxoF