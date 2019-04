Brexit: Η ΕΕ θα δώσει νέα αναβολή, αλλά απειλεί τη Βρετανία με ασύντακτη έξοδο την 1η Ιουνίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.52

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να συμφωνήσει σε μια δεύτερη αναβολή του Brexit, υπό κάποιες προϋποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διεξαγωγή ευρωεκλογών, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ψηφίσει συμφωνία αποχώρησης μέχρι τις 22 Μαΐου, σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων των ηγετών των κρατών - μελών, μία ημέρα πριν την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με θέμα τη χρονική παράταση του Brexit.

"Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρήσει την υποχρέωσή του αυτή, η αποχώρηση θα γίνει την 1η Ιουνίου 2019", αναφέρεται στο κείμενο.

Αν το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει κράτος - μέλος της ΕΕ στις 23-26 Μαΐου 2019, και δεν έχει επικυρώσει μια συμφωνία Brexit έως τις 22 Μαΐου 2019, τότε πρέπει να διεξαγάγει ευρωεκλογές, υπογραμμίζεται στο κείμενο.

Σημειώνεται παράλληλα ότι η χρονική παράταση του Brexit "δεν θα πρέπει να επιτραπεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών".

