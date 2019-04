Τραμπ: Επέβαλε δασμούς $11 δισ. σε ευρωπαϊκά προϊόντα λόγω Airbus

Την επιβολή δασμών ύψους 11 δισ. δολαρίων σε ευρωπαϊκά προϊόντα o Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο twitter ανέφερε ότι "Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου διαπίστωσε ότι οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Airbus έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ΗΠΑ οι οποίες τώρα θα επιβάλουν δασμούς ύψους 11 δισ. δολαρίων! Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επωφεληθεί στο εμπόριο από τις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό σύντομα θα σταματήσει".

