Νέα μικρή παράταση για το Brexit ζητά η Τερέζα Μέι

Την πρόθεση της να ζητήσει νέα παράταση στο Brexit γνωστοποίησε η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέι μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον απόηχο της καταψήφισης όλων των εναλλακτικών προτάσεων χθες στο βρετανικό κοινοβούλιο .

"Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν απαυδήσει πλέον και θέλουν να φύγουμε από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία", δήλωσε η Μέι μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. "Ωστόσο, συνεχίζω να στηρίζω την έξοδο από την Ε.Ε. με συμφωνία και χρειαζόμαστε μία μικρή παράταση του άρθρου 50".

Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε πάντως ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η συζήτηση να κρατήσει πολύ, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση της Βουλής των Κοινοτήτων [για τη διεξαγωγή ενδεικτικών ψηφοφοριών] δεν έχει φέρει αποτελέσματα.

Η Μέι ανακοίνωσε τέλος ότι είναι διατεθειμένη να συναντηθεί με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν για να καταλήξουν σε ένα σχέδιο για αποχώρηση από την Ε.Ε. με συμφωνία. Ωστόσο, επισήμανε ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σχέδιο που έχει ήδη καταθέσει για το Brexit.

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ επισήμανε ότι "μολονότι δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος, ας κάνουμε υπομονή".

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit