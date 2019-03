Ορατός ο κίνδυνος για άτακτο Brexit - Nέα, τρίτη ήττα για την Μέι στο κοινοβούλιο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.11

Την απόρριψη της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την τρίτη κατά σειρά από τον Ιανουάριο, αποφάσισε η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, με 344 βουλευτές να την καταψηφίσουν, έναντι 286 που την υπερψήφισαν (διαφορά 58 ψήφων).

Επρόκειτο για την τελευταία προσπάθεια της πρωθυπουργού και ηγέτιδας του Συντηρητικού Κόμματος Τερέζα Μέι να πείσει τους βουλευτές, ακόμη και τους κυβερνητικούς, να στηρίξουν τη συμφωνία, προκειμένου το ΗΒ να εξέλθει της ΕΕ στις 22 Μαΐου, μία ημέρα πριν ανοίξουν στην Ευρώπη οι κάλπες για τις ευρωεκλογές.

Πλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποδείξει στην ΕΕ μέχρι τις 12 Απριλίου τι προτίθεται να πράξει, δηλαδή εάν θα αποχωρήσει χωρίς συμφωνία από την Ένωση ή θα αιτηθεί νέα, μακρά αναβολή του Brexit, γεγονός που θα σημάνει και τη συμμετοχή της Βρετανίας στις ευρωεκλογές.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο κάτω σώμα του βρετανικού κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε, μέσω Twitter, ότι συγκαλεί έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με αποκλειστικό θέμα το Brexit στις 10 Απριλίου.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit