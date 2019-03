Tusk προς ΕΚ: Να μην ξεχάσουμε τους Βρετανούς που δεν θέλουν Brexit

Έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι "ανοιχτό" στο ενδεχόμενο μεγάλης παράτασης του Brexit εάν η Μεγάλη Βρετανία θελήσει να επανεξετάσει τη στρατηγική της απηύθυνε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk, με ανάρτησή του στο Twitter. Επικαλούμενος τους 6 εκατομμύρια Βρετανούς που υπέγραψαν για ανάκληση του άρθρου 50, ο Tusk σημείωσε πως πρέπει να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται και αυτοί από το κοινοβούλιο.

Αναλυτικά ο Tusk έγραψε:

"Έκκληση προς το ΕΚ: Πρέπει να είστε ανοιχτοί σε μακρά παράταση, εάν το Ην. Βασίλειο θελήσει να επανεξετάσει τη στρατηγική του. 6 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν το αίτημα, 1 εκατομμύριο διαδήλωσαν. Μπορεί να αισθάνονται ότι δεν έχουν επαρκή εκπροσώπηση στο βρετανικό κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από εσάς. Επειδή είναι Ευρωπαίοι".

Appeal to EP: You should be open to a long extension, if the UK wishes to rethink its strategy. 6 million people signed the petition, 1 million marched. They may not feel sufficiently represented by UK Parliament but they must feel represented by you. Because they are Europeans.