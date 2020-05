Μπορεί η Ευρώπη να σώσει τη δημοκρατία σε Ουγγαρία και Πολωνία;

του Piotr Buras, επικεφαλής του γραφείου του European Council on Foreign Relations στην Βαρσοβία

Σύμφωνα με το διάσημο δίλημμα Bockenforde, "το φιλελεύθερο, κοσμικό κράτος ζει με προϋποθέσεις τις οποίες δεν μπορεί να εγγυηθεί μόνο του”. Το ίδιο ισχύει για τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και της δημοκρατίας στα κράτη-μέλη της.

Η κατάρρευση της δημοκρατικής τάξης είναι μια θανάσιμη απειλή για την ΕΕ, αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να την αποτρέψει μόνη της. Ωστόσο, οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -την Κομισιόν και το Cour of Justice of the European Union (CJEU)- έχουν μεγάλη σημασία καθώς ενισχύουν τις φιλοδημοκρατικές δυνάνεις και θέτουν όρια στις αυτοκρατικές τάσεις των κρατών μελών, ακόμη και αν δεν είναι σε θέση να τους σταματήσουν.

Αλλά οι σούπερ-εθνικοί θεσμοί αντιμετωπίζουν όρια από μόνοι τους εάν δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τα κράτη-μέλη. Η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν δείξει ότι η ανάθεση της υπεράσπισης των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο -όπου έχουν την έδρα τους η Κομισιόν και το CJEU- δεν έχει αποτέλεσμα. Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι πολιτικές δυνάμεις που δεσμεύονται στην φιλελεύθερη δημοκρατική τάξη, θα πρέπει να κάνουν πιο αποφασιστικά βήματα για να αντιμετωπίσουν τους απολυταρχικούς ηγέτες.

Θα πρέπει για παράδειγμα να πιέσουν για έναν διαφανή και δίκαιο μηχανισμό ο οποίος θα παρακρατά την οικονομική βοήθεια προς χώρες που αγνοούν τα ψηφίσματα του CJEU που σχετίζονται με το Άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιγράφει τις βασικές αρχές της Ένωσης.

Μια τέτοια Δαμόκλειος Σπάθη θα ήταν το έσχατο μέσο και μια ισχυρή προειδοποίηση ότι η αλληλεγγύη και η δημοκρατία είναι αναπόσπαστοι πυλώνες της ευρωπαϊκής τάξης.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732