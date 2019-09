Το who is who της ουκρανικής Βουλής

Της Gwendolyn Sasse

Από τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία τον Ιούλιο του 2019, πολλοί σχολιαστές έχουν εστιάσει στην έλλειψη πολιτικής εμπειρίας που χαρακτηρίζει τη νέα Verkhovna Rada.

Περίπου το 80% των τωρινών μελών του κοινοβουλίου δεν είχαν εκλεγεί ξανά στη Rada: μόλις 83 βουλευτές κατόρθωσαν να εκλεγούν από την προηγούμενη βουλή και 13 από πιο παλαιές.

Για την ώρα, η ουκρανική κοινή γνώμη βλέπει θετικά το έργο της Βουλής -μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με πριν από τις εκλογές. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Razumkov Centre στις αρχές Σεπτεμβρίου, το 44% αξιολογεί θετικά το έργο του νέου κοινοβουλίου (σε σχέση με το 70% που αποτιμούσε θετικά τις επιδόσεις του προέδρου μέχρι σήμερα).

Η προσέλευση της ελίτ μπορεί να διευκολύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς τα παλαιά συμφέροντα και τα δίκτυα διακόπτονται, αλλά επίσης έχει και ρίσκο, καθώς οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν δέσμευση και ειδίκευση που μπορεί να χτιστεί μόνο σταδιακά.

Στηριζόμενη σε μια πρωτοφανή αυτοδυναμία στη Βουλή που του δίνει τη δυνατότητα να περάσει δυνητικά δυσάρεστους νόμους, ο Ουκρανός πρόεδρος Zelensky απολαμβάνει ένα προνόμιο το οποίο στερούνται οι προκάτοχοί του. Ωστόσο, η αυτοδυναμία ενός κόμματος θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον περαιτέρω περιορισμό του θεσμικού ρόλου του κοινοβουλίου ως τον βασικό εποπτικό όργανο, που συζητά και τροποποιεί τις νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Στον πρώτο της μήνα, η rada πέρασε άνευ κριτικής τις πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτά τα ανησυχητικά σημάδια και η συνολική αβεβαιότητα για την ικανότητα του Zelensky να φέρει εις πέρας τις μεταρρυθμίσεις, απαιτούν μια πιο προσεκτική ματιά στους βουλευτές.

Η νέα έρευνα του Centre for East European and International Studies (ZOis) θέτει αυτά τα επιχειρήματα για τη νέα Rada σε προοπτική.

Συνολικά, η παράταξη του Zelensky ελέγχει 254 από τους συνολικά 423 βουλευτές. Το κάθε ένα από τα τέσσερα άλλα κόμματα δεν ελέγχει περισσότερες από 25-55 έδρες, και είναι πολύ διχασμένα μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μια συνεκτική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση.

Οι νέοι βουλευτές στη Rada είναι και οι 254 του κόμματος του Zelensky, Servant of the People, 19 βουλευτές του Voice, 23 του Opposition Platform-For Life, ένας από τους διαδόχους από την εποχή του Yanukovych, του κόμματος Party of Regions, έξι βουλευτές από το Fatherland, και άλλοι έξι από το κόμμα του πρώην προέδρου Petro Poroshenko, European Solidarity.

Σε σχέση με την προηγούμενη Βουλή, ο μέσος όρος ηλικίας όλων των βουλευτών έχει μειωθεί από τα 48 στα 41 έτη, με το μέσο όρο των νέων βουλευτών να διαμορφώνεται σταν 39 έτη. Η γυναικεία εκπροσώπηση έχει αυξηθεί από το 13% στο 21%, αν και κυρίως χάρη στους βουλευτές από το Vocie και το European Solidarity αντί του Servant of the people.

Το 97% όλων των βουλευτών έχει πτυχίο ανώτερων σπουδών, κυρίως από τη νομική (31%) και τα οικονομικά ή τη διοίκηση (27%). To 21% όλων των βουλευτών (και το 17% των νέων), έχουν PhD ή παρόμοιο ακαδημαϊκό προσόν, ενώ το 10% της Rada έχει τουλάχιστον εν μέρει, σπουδές στο εξωτερικό.

Προτού εκλεγεί στη νέα Βουλή, το 42% των βουλευτών είχε μια επιχειρηματική θέση, το 27% είχε πολιτική θέση (έναντι του 8% για τους νέους βουλευτές) και το 7% είχε θέση στην αστική κοινωνία (σε σχέση με το 9% αν μετρήσουμε μόνο τους νέους βουλευτές).

Το 61% των νέων βουλευτών δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία από πρώτο χέρι στην πολιτική.

Από τους βουλευτές με πολιτική εμπειρία στην τωρινή Rada, περίπου το ένα τρίο είχε κοινοβουλευτική εντολή στο παρελθόν, το ένα τρίτο υπήρξε βοηθοί σε πρώην βουλευτές, περίπου το 38% ήταν περιφερειακοί σύμβουλοι στο παρελθόν και το 12% έχει εργαστεί σε υπουργεία.

Συγκριτικά, το 38% όλων των βουλευτών έχουν εμπειρία στο δημόσιο βίο. Από αυτούς, το 48% ήταν μέλη ή ιδρυτές ΜΚΟ, ενώ το 17% εργάστηκε για φιλανθρωπικά ταμεία (οργανισμοί που είχαν ως αποστολή την υποστήριξη συγκεκριμένων εκλογικών περιφερειών).

Υπό το πρίσμα του μεγάλου αριθμού των βουλευτών με εμπειρία στον δημόσιο βίο, η συνεργασία με παράγοντες της αστικής κοινωνίας θα πρέπει να είναι δυνατή.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των βουλευτών επικεντρώνονται άμεσα στις πρώτες αποφάσεις που θα λάβει η βουλή. Συγκεκριμένα, η ασυνήθιστη κίνηση των βουλευτών να αρθεί η ασυλία Τους, διευκολύνθηκε από την έλλειψη προηγούμενων πολιτικών δεσμών και προνομίων.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι νέοι βουλευτές θα βρεθούν διχασμένοι από οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στην πορεία, αλλά για την ώρα, η ατζέντα του Zelensky δεν περιορίζεται από αυτό. Το διαρθρωτικό πλεονέκτημα εξισορροπείται από τον κίνδυνο η κυβέρνηση και η βουλή να αποδεχθούν τις προτάσεις του Zelensky και τις εντολές πολύ εύκολα, ως εκ τούτου μετατρέποντας το ουκρανικό πολιτικό σύστημα ακόμη πιο πολύ σε ένα προεδρικό σύστημα από κάθε άλλη φορά.

Ο χρόνος έχει σημασία στην ουκρανική διαδικασία μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα στον τομέα των δικαστικών μεταρρυθμίσεων, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να έρθει με κόστος τη θυσία των δημοκρατικών διαπιστευτηρίων του συστήματος.

