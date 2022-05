Starlink: Διαθέσιμο στην Ελλάδα το δορυφορικό internet της Space X - Η τιμή του

Η υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ Starlink της SpaceX είναι πλέον διαθέσιμη σε 32 νέες χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μάλιστα η εταιρεία του Elon Musk λέει ότι θα αποσταλεί "αμέσως" ο απαραίτητος εξοπλισμος, σε αντίθεση με προηγούμενα προβλήματα που ανάγκασαν τους πελάτες της να περιμένουν μήνες για να παραλάβουν τα πιάτα τους, όπως αναφέρει το The Verge.

Η Starlink σε ένα tweet της μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης από τον χάρτη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας, ο οποίος δείχνει την υπηρεσία ως "διαθέσιμη" στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καθώς και σε τμήματα της Νότιας Αμερικής, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked "available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D