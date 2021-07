VMware Anywhere Workspace από την Performance Technologies: To μέλλον της εργασίας είναι… παντού

Η Performance Technologies ως Solution & Services Provider της VMware και αποτελώντας τον σημαντικότερο συνεργάτη της VMware στην Ελλάδα και την Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας του προγράμματος συνεργατών της VMware ως Principal Partner, παρουσιάζει τα νέα – μελλοντικά – δεδομένα στον τρόπο εργασίας όπως τα διαμορφώνει τεχνολογικά η VMware.

Ο τρόπος που εργαζόμαστε έχει αλλάξει για πάντα. Και τώρα που πολλές κορυφαίες εταιρείες έχουν δει τα οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας, θέλουν να κάνουν περισσότερα πράγματα, πέραν από την απλή υποστήριξη. Η προτεραιότητά τους είναι να μετατραπούν σε οργανισμούς που μπορούν να λειτουργήσουν από οπουδήποτε, χωρίς γεωγραφικούς και χωροταξικούς περιορισμούς. Για να ικανοποιήσει αυτή την τάση, η VMware ανακοίνωσε τη VMware Anywhere Workspace, μια λύση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρείες να προσφέρουν καλύτερες και πιο ασφαλείς εμπειρίες στους υπαλλήλους τους, ανεξάρτητα από το πού αυτοί βρίσκονται ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα της Forrester consulting για τη VMware, κατά τη διάρκεια του 2020, το 80% των επιχειρήσεων έπρεπε να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους ως προς το απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό με τους υπευθύνους να πρέπει να λάβουν καινοτόμες αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουν μετά την πανδημία.

"Η εργασία μας είναι αυτό που κάνουμε και όχι εκεί που το κάνουμε! Καθώς οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν το πού και το πώς οι ομάδες εργασίας θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα καινοτομούν, θα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από το να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Πρέπει να εκσυγχρονίσουν τη νοοτροπία τους για να δημιουργήσουν μια ψηφιακή κουλτούρα που θα δίνει προτεραιότητα στην εμπειρία των εργαζομένων", δήλωσε ο Sanjay Poonen, διευθύνων σύμβουλος - customer operations της VMware. "Αναπτύξαμε τη λύση VMware Anywhere Workspace γι' αυτόν ακριβώς το νέο τρόπο εργασίας που αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ισχυρότερων, πιο εστιασμένων και πιο ανθεκτικών επιχειρήσεων".

Performance Technologies: Παρουσιάζοντας τη λύση VMware Anywhere Workspace

Η VMware Anywhere Workspace υποστηρίζει το εργατικό δυναμικό οπουδήποτε, αφαιρώντας την "φθορά" που μπορεί να υπάρχει μεταξύ συστημάτων IT και υπαλλήλων. Μάλιστα, τα τμήματα πληροφορικής των 8 μεγάλων βιομηχανικών κλάδων λειτούργησαν έτσι ώστε να υποστηρίξουν σωστά την απομακρυσμένη εργασία, επιταχύνοντας τις διαδικασίες τους ώστε να το καταστήσουν εφικτό. Αυτό δημιούργησε καλύτερες εμπειρίες και ευρύτερη, πιο αποτελεσματική ασφάλεια, με μικρότερο κόστος, καθώς και μικρότερα γενικά λειτουργικά έξοδα.

Η λύση VMware Anywhere Workspace θέτει τα θεμέλια και προσφέρει όραμα για τον τρόπο ενεργοποίησης του μέλλοντος της εργασίας βοηθώντας τους πελάτες να:

- Διαχειριστούν την εμπειρία των εργαζομένων -οπουδήποτε- με τρόπο που να μπορούν να εργάζονται πιο έξυπνα και να είναι πιο παραγωγικοί. Τους παρέχει πρόσβαση σε μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη και συνεπή απόδοση σε οποιαδήποτε συσκευή, από οποιαδήποτε τοποθεσία, σε οποιοδήποτε δίκτυο. Βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορική μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες.

- Διασφαλίσουν την περίμετρο με ευρύτερη και αποτελεσματικότερη ασφάλεια. Αυτό επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε εφαρμογή από οποιαδήποτε συσκευή. Η προσέγγιση Zero Trust της VMware συνδυάζει την ασφάλεια του δικτύου στο edge, με την ασφάλεια και τη διαχείριση των end points

- Αυτοματοποιήσουν το χώρο εργασίας έτσι ώστε η μηχανογράφηση να μην είναι μόνο πιο απλή, γρήγορη και αποτελεσματική, αλλά και πιο μοντέρνα. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα που προσδοκούν, αντί για τις εργασίες που πρέπει να κάνουν. Όλα υποστηρίζονται από έξυπνη διαχείριση ροών εργασίας, συμμόρφωσης και απόδοσης.

Η Performance Technologies είναι ο επίσημος subcontractor της VMware για παροχή υπηρεσιών στις παραπάνω τεχνολογίες στην Ελλάδα και αποτελεί επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο της VMware για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ως VMware Authorized Training Center (VATC) παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε όλες τις τεχνολογίες και λύσεις της VMware.

Η τεχνολογία Anywhere Workspace

Η λύση VMware Anywhere Workspace είναι διαθέσιμη για τους χρήστες και συγκεντρώνει τα οφέλη από τρεις καινοτόμες λύσεις:

- Το VMware Workspace ONE παρέχει ενοποιημένη διαχείριση των end points, μέσα από desktop και app virtualization.

- Το VMware Carbon Black Cloud προσφέρει προστασία σε cloud-native endpoint καθώς και προστασία από workloads.

- Το VMware SASE θα συνδυάζει τις δυνατότητες SD-WAN με λειτουργίες ασφαλείας που παρέχονται από το cloud.

Η VMware Anywhere Workspace έχει τη δυνατότητα να διαθέτει μοναδικά σημεία ενοποίησης μεταξύ των λύσεων, σε προγραμματισμένο χρόνο.

Για παράδειγμα:

- Το Carbon Black Cloud και το Workspace ONE ενοποιούνται για να συνδυάσουν τις φυσικές και εικονικές δυνατότητες διαχείρισης και ασφάλειας των endpoints

- Οι υπηρεσίες χώρου εργασίας ONE και SASE (VMware SD-WAN, Work from Home networking, VMware Secure Access) δημιουργήθηκαν για να παρέχουν μηδενική πρόσβαση στο δίκτυο (ZTNA) σε παγκόσμια αναπτυγμένα POPs.

"Ένα πραγματικά υβριδικό - εργατικό δυναμικό, είναι εκείνο το οποίο έχει τη δυνατότητα να εργάζεται σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε οποιοδήποτε δίκτυο και συσκευή και χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου έχει αποδειχθεί δυνατή πρόκληση για επιχειρήσεις που συχνά βασίζονται σε ένα σύνθετο σύνολο πρακτικών και τεχνολογιών παλαιού τύπου ασφάλειας", δήλωσε ο Adam Holtby, αναλυτής της Omdia. "Απαιτούνται νέες λύσεις και πρακτικές ασφάλειας, διαχείρισης και παραγωγικότητας των εργαζομένων εάν οι επιχειρήσεις θέλουν να ενεργοποιήσουν και να διασφαλίσουν βέλτιστα ένα υβριδικό εργατικό δυναμικό. Αυτή η αξία βρίσκεται στον πυρήνα της νέας λύσης της VMware και έχει ισχυρή προοπτική να βοηθήσει τους vendors να γίνουν σημαντικοί συνεργάτες για τις επιχειρήσεις που θα θέλουν να ακολουθήσουν το μέλλον της εργασίας".