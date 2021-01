Ποιοι πραγματικά είναι αυτοί που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο

Όταν οι αρχές άρχισαν να συλλαμβάνουν μέλη του όχλου που κατέκλυσε το αμερικανικό Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, αρχίσαμε να αποκτούμε καλύτερη εικόνα για το who is who των "εισβολέων".

Οι ενέργειές τους, φυσικά, τους κατέταξαν στους αφοσιωμένους υποστηρικτές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απηύθυνε ηχηρό κάλεσμα "Σώστε την Αμερική" και έπειτα τους κατεύθυνε προς το Καπιτώλιο. ("Να είστε εκεί. Θα 'ναι άγρια!", τουίταρε ο πρόεδρος σε μια ανάρτηση που πλέον έχει διαγραφεί.)

Όμως πολλοί από τους πρωταγωνιστές εκείνης της ημέρας δεν είναι σταθεροί ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάκων – δεν είναι καν σταθεροί ψηφοφόροι.

Με τη βοήθεια της εταιρείας δεδομένων TargetSmart, το businessweek εξέτασε το ιστορικό συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες πολλών από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν ή έχασαν τη ζωή τους στα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου. Συγκεντρωτικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι επρόκειτο για ανθρώπους που ταυτίζονταν μεν με τον Τραμπ αλλά δεν πρόσκειντο, τουλάχιστον όχι μέχρι πρόσφατα, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Μόλις δύο από τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στις βίαιες διαδηλώσεις, ο Kevin Greeson ο οποίος απεβίωσε από "ιατρικό συμβάν" στη διάρκεια της εισβολής και ο Lonnie Coffman, στο όχημα του οποίου βρέθηκαν 11 μολότοφ και πυροβόλα όπλα, εμφανίζονται ως σταθεροί ψηφοφόροι. Πολλοί από τους υπόλοιπους ξεκίνησαν να ψηφίζουν το 2016 ή αργότερα ή δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

"Αυτό είναι απολύτως εμβληματικό του πώς ο Τραμπ έχει αναδιαμορφώσει το κόμμα", λέει ο CEO της TargetSmart, Tom Bonier, που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ενεπλάκησαν στην πολιτική διαδικασία λόγω της συμπάθειάς τους για τον Τραμπ.

Christopher Michael Alberts, 34, Μέριλαντ

Κατηγορείται επειδή έφερε ή είχε απευθείας πρόσβαση σε όπλο και πυρομαχικά εντός του Καπιτωλίου

Ψήφισε: 2020, 2016

Εγγεγραμμένος στο Νιου Τζέρσεϊ: Κόμμα Ανεξαρτησίας (2019), κανένας συσχετισμός με κόμμα (2016).

Ashli Babbitt, 35, Καλιφόρνια (απεβίωσε)

Δέχθηκε πυρά την ώρα που επιχειρούσε να σκαρφαλώσει μέσα από το σπασμένο τζάμι μιας πόρτας που οδηγούσε στη αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ψήφισε: 2020, 2018, 2016, 2012

Εγγεγραμμένη στην Καλιφόρνια: Ελευθεριακό Κόμμα (2017)

Richard Barnett, 60, Αρκάνσας

Συνελήφθη για πολλές αξιόποινες πράξεις αφότου φωτογραφήθηκε με τα πόδια του πάνω στο γραφείο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Nancy Pelosi.

Ψήφισε: 2016, 2010, 2008, 2000

Εγγεγραμμένος στο Αρκάνσας: Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (2018), Δημοκρατικό Κόμμα (2012), κανένας συσχετισμός με κόμμα (2008), Ρεπουμπλικανικό κόμμα (1996)

Rosanne Marie Boyland, 35, Τζόρτζια (απεβίωσε)

Ποδοπατήθηκε από το πλήθος των ταραχοποιών

Ψήφισε: 2020, ψήφος εξ αποστάσεων

Jacob Anthony Angeli Chansley, 34, Αριζόνα

Κατηγορείται για εκούσια είσοδο και παραμονή σε κτίριο ή χώρους όπου απαγορεύεται η είσοδος χωρίς νόμιμη άδεια και για εισβολή και ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο του Καπιτωλίου. Εμφανίζεται σε φωτογραφίες ντυμένος με κέρατα και γούνα στο κεφάλι.

Ψήφισε: 2018

Lonnie Leroy Coffman, 70, Αλαμπάμα

Φέρεται να μετέφερε 11 κοκτέιλ μολότοφ και όπλα στο όχημά του: κατηγορείται για παράνομη κατοχή όπλου και εκρηκτικού μηχανισμού.

Ψήφισε: 2020, 2018, 2017, 2016, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004, 2002. Δεν υπάρχει συσχετισμός με κόμμα.

Cindy-Sue Fitchett, 59, Βιρτζίνια

Κατηγορείται για εκούσια είσοδο ή παραμονή σε κτίριο ή χώρους όπου απαγορεύεται η είσοδος χωρίς νόμιμη άδεια, πρόθεση να παρακωλύσει τις κυβερνητικές διαδικασίες ή τις επίσημες λειτουργίες, εμπλοκή σε επεισόδια στο Καπιτώλιο -και βίαιη είσοδο και ανάρμοστη συμπεριφορά στο Καπιτώλιο

Ψήφισε: 2020

Kevin Douglas Greeson, 55, Αλαμπάμα (απεβίωσε)

Υπέστη καρδιακή προσβολή

Ψήφισε: 2020, 2018, 2017 (ειδικές), 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2004

Εγγεγραμμένος στο Αρκάνσας: Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (2017)

Adam Christian Johnson, 36, Florida

Το άτομο που φαίνεται να είναι ο Johnson φωτογραφήθηκε μεταφέροντας ένα αναλόγιο μέσα στο Καπιτώλιο: κατηγορείται για είσοδο ή παραμονή σε κτίριο ή χώρους όπου απαγορεύεται η είσοδος χωρίς νόμιμη άδεια, για κλοπή κρατικής περιουσίας και βίαιη είσοδο και ανάρμοστη συμπεριφορά στο Καπιτώλιο.

Δεν βρέθηκε ιστορικό ψηφοφοριών.

Εγγεγραμμένος στη Φλόριντα: Δεν υπάρχει συσχετισμός με κόμμα (2006), Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (2002)

Eric Gavelek Munchel, 30, Τενεσί

Άτομο που φαίνεται να είναι ο Munchel φωτογραφήθηκε φορώντας παραλλαγή και κρατώντας δεματικά. Κατηγορείται για είσοδο ή παραμονή σε κτίριο ή χώρους όπου απαγορεύεται η είσοδος χωρίς νόμιμη άδεια και βίαιη είσοδο και ανάρμοστη συμπεριφορά στο Καπιτώλιο.

Δεν βρέθηκε ιστορικό ψηφοφοριών

Νέοι Ρεπουμπλικάνοι εν αποστρατεία

Δεν είναι καινούρια είδηση ότι η πολιτική δύναμη του Τραμπ προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι κινητοποίησε μια μεγάλη, αντιδραστική, ομάδα κυρίως λευκών ψηφοφόρων που δεν είχαν συμμετάσχει προηγουμένως σε πολιτικές διαδικασίες. Στόχευε σε τέτοια άτομα καθ' όλη τη θητεία του. Στη διάρκεια της εκστρατείας του 2016, το businessweek επισκέφτηκε το κέντρο δεδομένων του Τραμπ, όπου το προσωπικό του, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας από την Cambridge Analytica, εξηγούσε πώς, κυρίως μέσω Facebook, είχαν εντοπίσει και ενεργοποιήσει ανθρώπους που είχαν αποξενωθεί προηγουμένως από την πολιτική. Τους αποκαλούσαν "Νέους Ρεπουμπλικάνους εν αποστρατεία".

Ο Brad Parscale, ο τότε διευθυντής ψηφιακών υπηρεσιών του Trump και μετέπειτα ο πρώτος επικεφαλής της εκστρατείας του 2020, εξήγησε ότι το να κερδηθεί η αφοσίωση της πιστής αυτής ομάδας ήταν στόχος της εκστρατείας. "Γνωρίζαμε εξαρχής πόσο πολύτιμο θα ήταν αυτό", είπε ο Parscale στο businessweek το 2016. "Είχαμε στα χέρια μας το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος".

Αρκετοί από τους ανθρώπους που εξετάσαμε δεν ψήφιζαν καν προτού εμφανιστεί ο Τραμπ. Φάνηκε να εμπνεύστηκαν από το γεγονός ότι ο Τραμπ τείνει ευήκοα ώτα σε συγκεκριμένα παράπονα που δεν το έκαναν άλλοι πολιτικοί, είτε Ρεπουμπλικάνοι, είτε Δημοκρατικοί. Η πίστη τους είναι αφιερωμένη στον Τραμπ, όχι στο GOP. "Λειτουργούν βάσει φόβου", εξηγεί o Liam Donovan, στρατηγικός αναλυτής των Ρεπουμπλικάνων. "Αυτός ο τύπος ψηφοφόρου βοήθησε τον Τραμπ να κάνει την εκλογική κούρσα πιο οριακή από ό,τι αναμενόταν".