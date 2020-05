Πού οδηγεί η... τρέλα των αγορών τους επενδυτές

Απόδοση: Αναστασία Κυριανίδη-Νικολαΐδη

Διανύουμε ίσως τη λιγότερο ενδεικτική περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών κερδών στην ιστορία. Τα οικονομικά μεγέθη πρώτου τριμήνου των εταιρειών δεν είναι διόλου κατατοπιστικά, δεδομένου ότι καλύπτουν ένα διάστημα που ως επί το πλείστον προηγήθηκε της πανδημίας. Περίπου το 1/5 των εταιρειών του S&P 500 έχουν σταματήσει να "καθοδηγούν" τους αναλυτές της Wall Street για το πού αναμένεται να φτάσει φέτος η κερδοφορία τους. Η ραγδαία μεταβλητότητα στην αγορά δίνει την εντύπωση ότι οι τιμές των μετοχών έχουν αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.

Και εδώ έρχεται η έκπληξη. Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη κατάσταση μπορεί να αναγκάσει τους επενδυτές να κάνουν ό,τι θα έπρεπε να κάνουν εξαρχής, δηλαδή να επικεντρωθούν στις δυνατότητες μακροπρόθεσμων κερδών των εταιρειών. Οι βολικοί τρόποι, όπως η εξαγωγή συμπερασμάτων για το μέλλον βάσει των τελευταίων αποτελεσμάτων ή η εξάρτηση από τις προβλέψεις των οικονομικών διευθυντών, δεν λειτουργούν αυτήν τη στιγμή. Οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται αντ' αυτού από σημαντικές εξελίξεις: Υπάρχει μέλλον για τα κρουαζιερόπλοια; Θα χρειαζόμαστε λιγότερους χώρους γραφείων επειδή μένουμε στο σπίτι ή περισσότερους επειδή θα καθόμαστε σε απόσταση; Η αποστασιοποίηση θα δημιουργήσει περισσότερη ζήτηση για αυτοκίνητα και λιγότερη για τις αεροπορικές εταιρείες;

Πρόκειται για ερωτήματα μεγαλύτερα και σημαντικότερα από αυτά που συνοδεύουν μια συνηθισμένη διακύμανση του επιχειρηματικού κύκλου. "Οι επενδυτές δεν χρειάστηκε ποτέ να πάρουν μια τέτοια απόφαση πριν" – σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν, λέει ο David Russell, αντιπρόεδρος του τομέα πληροφοριών της αγοράς πληροφοριών της TradeStation, διαδικτυακής χρηματιστηριακής εταιρείας.

Ο Aswath Damodaran, ειδικός αποτιμήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων το Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος ξεκίνησε το blogging στην αρχή της τελευταίας οικονομικής κρίσης, δηλώνει εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές χειρίστηκαν τους εαυτούς τους αυτήν τη φορά. "Ξέρω ότι είναι της μόδας να μιλάμε για το πόσο αναποτελεσματικές και ασταθείς είναι οι αγορές, αλλά αυτή η κρίση, από πολλές απόψεις, είχε μια εκπληκτική τάξη και οι αγορές μοίρασαν τιμωρίες με δίκαιο τρόπο, ως επί το πλείστον", έγραψε σε ανάρτησή του στις 24 Απριλίου.

Οι καλές πρακτικές επιστρέφουν

Επικράτησαν συνθήκες "τρέλας" στις μετοχές από τα υψηλά του Φεβρουαρίου έως τα χαμηλά του Μαρτίου. Καλές εταιρείες παρασύρθηκαν πτωτικά μαζί με τις κακές. Έκτοτε, όμως, οι επενδυτές προσπάθησαν να διαχωρίσουν την ήρα από το στάρι. Η Amazon.com Inc., η οποία έχασε σχεδόν το ένα τέταρτο της αξίας της κατά το "κύμα" πωλήσεων, έχει ενισχυθεί κατά 38% από τότε και άγγιξε νέο επίπεδο ρεκόρ. Ο κολοσσός της υγειονομικής περίθαλψης Johnson & Johnson σημείωσε αύξηση 36% από τα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα στα οποία βρέθηκε. Εν τω μεταξύ, μεγάλες τράπεζες όπως η Citigroup Inc. δεν βρίσκονται πολύ πάνω από τα χαμηλά τους, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή ανησυχία που επικρατεί γύρω από τις ζημίες των δανείων. "Μπορεί να χρειαστεί μια μέρα, μια εβδομάδα ή τρεις εβδομάδες, αλλά στο τέλος, ο μηχανισμός της αγοράς διαχωρίζει το καλό από το κακό", λέει ο Dubravko Lakos-Bujas, στρατηγικός αναλυτής στην JPMorgan Chase & Co.

Το να κοιτάζουν πολύ πέρα από τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, είναι κάτι που οι επενδυτές θα έπρεπε να κάνουν πάντα, όχι μόνο λόγω της πανδημίας. Το τριμηνιαίο guidance για τα κέρδη δεν αρκεί. "Αν θέλει κανείς να έχει ένα επενδυτικό πλεονέκτημα, το guidance των επιχειρήσεων δεν του εξασφαλίζει τίποτα", λέει η Erika Karp, CEO της Cornerstone Capital Group.

Εκεί μπαίνει το ζήτημα της μακροπρόθεσμης ανάλυσης. Το μεγαλύτερο μέρος της αξίας μιας αναπτυσσόμενης εταιρείας "προέρχεται από την αθροιστική ρευστότητα που θα παράγει τα έτη 2023-2050 και μετά", έγραψε ο Win Murray, διευθυντής έρευνας στη διαχειρίστρια hedge fund Harris Associates. Σε ένα υποθετικό σενάριο, εάν οι ταμειακές ροές του 2020 μειώνονταν στο μηδέν, αλλά τα επόμενα χρόνια με κάποιον τρόπο έμεναν ανεπηρέαστες, η χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρείας "θα έπρεπε να υποχωρήσει μόνο κατά 4%-5%".

Επικίνδυνο παιχνίδι

Οι επενδυτές επικεντρώνονται λιγότερο από το συνηθισμένο στο ποιες εταιρείες ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τα κέρδη και ποιες όχι αυτό το τρίμηνο, λέει η Savita Subramanian, της Bank of America Securities. Συνήθως, τα στελέχη της εταιρείας κατευθύνουν τους αναλυτές προς μια τιμή κερδών ανά μετοχή, την οποία αισθάνονται σίγουροι ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν, οπότε στην πραγματικότητα αναμένεται υπέρβαση των προβλέψεων. Αυτό το τρίμηνο, η υποαπόδοση της μετοχής από εταιρείες που δεν ξεπέρασαν τις προσδοκίες, αντιστοιχεί μόλις στο ένα τρίτο του συνηθισμένου μεγέθους, υπολογίζει η Subramanian.

Αυτή η ανεκτική αντίδραση είναι ένα καλό σημάδι. "Υπάρχει μια αυξανόμενη απογοήτευση με τη διαχείριση των προσδοκιών για τα κέρδη", λέει η Subramanian. "Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι είναι παιχνίδι". Ένα παιχνίδι με ολέθριες συνέπειες: Μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο Duke, που δημοσιεύθηκε το 2005, διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των οικονομικών στελεχών θα απέφευγε να αναλάβει ένα πρότζεκτ με θετική μακροπρόθεσμη αξία "αν αυτό σήμαινε ότι θα ήταν κάτω των προσδοκιών των κερδών του τρέχοντος τριμήνου".

Φυσικά, είναι σκόπιμο να εστιάζει κανείς προσεκτικά στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, στην περίπτωση που μια εταιρεία κινδυνεύει να πτωχεύσει. Οι πτωχεύσεις έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται. Όμως οι περισσότερες μεγάλες εισηγμένες θα επιβιώσουν. "Οι εταιρείες που θα καταφέρνουν να ξεπεράσουν την πανδημία, θα μπορούσαν πραγματικά να ωφεληθούν μακροπρόθεσμα από τη μείωση του ανταγωνισμού", λέει ο Murray του Harris Associates.

Εάν εντοπίσετε μια εταιρεία η μετοχή της οποίας φαίνεται υψηλή σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα κέρδη της κατά το επόμενο έτος, θα μπορούσε να είναι σημάδι μιας "φούσκας" – ή θα μπορούσε να είναι απόδειξη ότι οι επενδυτές βλέπουν μπροστά, πέρα από τη δύσκολη περίοδο των επόμενων 12 μηνών.