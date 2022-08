Από τον Ρήνο έως τον Τίγρη, τα ποτάμια αποτελούν προειδοποιήσεις

Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι δύο φορές, είπε ο φιλόσοφος Ηράκλειτος σε διαφορετικό πλαίσιο. Αν ζούσε στην εποχή της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσε να προσθέσει ότι ίσως να μην υπάρχει πλέον καν αυτό το ποτάμι για να μπείτε. Και ακόμη και αν υπάρχει, ίσως να μην το θέλετε, επειδή τα νερά του θα μπορούσαν να κάψουν το δέρμα των ποδιών σας.

Κοιτάξτε μόνο τι συμβαίνει στη Γερμανία αυτό το καλοκαίρι. Δύο από τους πιο συμβολικούς και εμβληματικούς ποταμούς της - ο Όντερ στα ανατολικά και ο Ρήνος στα δυτικά - ηχούν καμπανάκια.

Ο Όντερ, τμήματα του οποίου περνούν τα πολωνογερμανικά σύνορα, έχει γίνει τοξικός. Νεκρά ψάρια επιπλέουν εκεί που κάποτε κολυμπούσαν οι λουόμενοι. Η άμεση αιτία παραμένει ασαφής. Η Γερμανία και η Πολωνία ερευνούν τη διαρροή χημικών ουσιών. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι η ξηρασία πάντα επιδεινώνει τις συγκεντρώσεις των δυσάρεστων ουσιών και διαταράσσει τα επίπεδα οξυγόνου του νερού.

Η στάθμη του Ρήνου, εν τω μεταξύ, έχει πέσει τόσο χαμηλά που οι φορτηγίδες μόλις μετά βίας μπορούσαν να μεταφέρουν το φορτίο τους από τον ποταμό. Σε μια εποχή με ελλείψεις προμηθειών - φυσικού αερίου από τη Ρωσία, σιτηρών από την Ουκρανία - τα πάντα, από άνθρακα και χάλυβα μέχρι χημικά και βιομηχανικά προϊόντα, ξαφνικά δυσκολεύονται να διακινηθούν μέσω της βιομηχανικής καρδιάς της Ευρώπης.

Η ρίζα αυτών των συνεπειών - η κλιματική αλλαγή - ακούγεται ακατάλληλα ουδέτερη ως φράση. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η "αύξηση της θερμοκρασίας" ακούγονται επίσης πολύ ήπια και εκδηλώνονται με πολλούς τρόπους, όλοι τους καταστροφικοί. Η υπερθέρμανση οδηγεί στο λιώσιμο των πάγων. Ωθεί τα είδη σε επαφή με νέους οργανισμούς, προκαλώντας νέες πανδημίες.

Μερικές φορές η κλιματική αλλαγή εμφανίζεται ως θερμικοί θόλοι, άλλες φορές ως ψυχρά κύματα. Προκαλεί κολασμένες πυρκαγιές και βιβλικές πλημμύρες σε διάφορες περιοχές. Πριν από ένα χρόνο, ένας παραπόταμος του αποξηραμένου πλέον Ρήνου κατέκλυσε ολόκληρες κοιλάδες και πόλεις, σκοτώνοντας εκατοντάδες και αλλάζοντας άρδην τη ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ανατριχιαστικό στον τρόπο με τον οποίο η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαντλεί τις λίμνες και τα ποτάμια μας. Αυτά τα ρέματα ήταν κάποτε αρτηρίες που έτρεφαν ολόκληρες κοινωνίες. Τώρα, η κατάσταση αλλάζει. Στην Ιταλία, ο ποταμός Τίβερης έχει πέσει αρκετά χαμηλά, αποκαλύπτοντας μια γέφυρα που έχτισε ο Νέρωνας. Ο Πο έφερε στην επιφάνεια γερμανικά πλοία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο Ιράκ, σε ένα σημείο του ποταμού Τίγρη αποκαλύφθηκαν αντικείμενα από μια πόλη της εποχής του Χαλκού. Στις ΗΠΑ, η λίμνη Mead στεγνώνει και βγάζει στη φόρα τα πάντα, από βυθισμένες βάρκες μέχρι πτώματα.

Ο Ρήνος, όπως όλα δείχνουν, έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί. Κάποτε σηματοδοτούσε τη συνοριακή περιοχή μεταξύ της ρωμαϊκής και της γερμανικής Ευρώπης, μεταξύ ενός κόσμου του κρασιού και του ελαιολάδου και ενός κόσμου της μπύρας και του βουτύρου. Στον Μεσαίωνα, αποτέλεσε το σκηνικό του έπους Nibelung (που πολύ αργότερα ανέβασε ο Richard Wagner).

Για πολλές γενιές, ο ποταμός χώριζε τη Γαλλία και τη Γερμανία εν μέσω αμοιβαίας εχθρότητας. Οι Πρώσοι που βάδισαν προς το Παρίσι το 1870 τραγουδούσαν το "The Watch on the Rhine.”. Στη συνέχεια ένωσε τα δύο έθνη ως μέρος ενός νέου ειρηνευτικού σχεδίου, που σήμερα ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, ο Ρήνος και οι παραπόταμοί του - ο Neckar, ο Main, ο Ruhr και άλλοι - τροφοδοτούν τις περιβόητες επιχειρήσεις Mittelstand που αποτελούν τον πυρήνα της κατασκευαστικής υπεροχής της Γερμανίας.

Καθώς αυτοί οι ποταμοί, από τον Yangtze έως τον Colorado, εξατμίζονται με αργούς ρυθμούς, η έμφαση μεταξύ των επιστημόνων και των αξιωματούχων μετατοπίζεται στην "προσαρμογή". Σίγουρα θα χρειαστούμε πολύ από αυτή.