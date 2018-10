Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley έχουν Deja Vu

Του Stephen Gandel

Οι επενδυτές που "πανηγύρισαν" για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Goldman Sachs Group και της Morgan Stanley ίσως βρεθούν αντιμέτωποι με κάτι που θα τους φέρει μεγάλη αναστάτωση.

Την Τρίτη το πρωί, και οι δύο τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Τα καθαρά κέρδη της Goldman αυξήθηκαν κατά 19% και τα κέρδη της Morgan Stanley κατά 17%. Τα ισχυρά αποτελέσματα από τις δύο κορυφαίες τράπεζες της Wall Street, σε ένα τρίμηνο κατά το οποίο άλλες ανταγωνιστικές τράπεζες αντιμετώπισαν προβλήματα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένδειξη ότι έχουν ανακάμψει από την οικονομική κρίση, με πιο διαφοροποιημένα και σταθερά θεμέλια. Στην πραγματικότητα, είναι ένα σημάδι ότι ποτέ δεν εγκατέλειψαν στ' αλήθεια τις δραστηριότητες που οδήγησαν και τις δύο τόσο σε οικονομική άνθηση όσο και σε πτώση στο παρελθόν.

Πάρτε για παράδειγμα την Goldman. Η εταιρεία οφείλει το 36% των εσόδων της στο γραφείο trading της και το 23% στην επενδυτική τραπεζική. Πριν από πέντε χρόνια, η Goldman συγκέντρωνε το 39% των εσόδων της από το trading και το 20% από την επενδυτική τραπεζική. Ο αναλυτής της KBW, Brian Kleinhanzi, αναμένει από την Goldman να αποκομίσει το 39% των εσόδων από το trading και το 20% από την επενδυτική τραπεζική το 2020. Τόσο αποτέλεσμα είχε ο "σαρωτικός μετασχηματισμός”.

Στον ίδιο ρυθμό

Οι πηγές των εσόδων της Goldman Sachs δεν άλλαξαν τόσο πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια



Η Morgan Stanley έχει μια κάπως διαφορετική ιστορία, αλλά όχι τόσο διαφορετική όσο φαίνεται. Η δραστηριότητα της Morgan Stanley έχει αλλάξει από την οικονομική κρίση. Λαμβάνει πολύ περισσότερα έσοδα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων - κλάδος ο οποίος θεωρείται λιγότερο επικίνδυνος και από το trading και από την επενδυτική τραπεζική -, ήτοι το 46% στο τρίτο τρίμηνο. Αλλά και πάλι αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει πολύ μέχρι το 2020. Επιπλέον, η Morgan Stanley μπορεί να αποδώσει την απόδοση του τρίτου τριμήνου στην επενδυτική της τράπεζα, δηλαδή για την κάλυψη ενδεχόμενου κινδύνου, η οποία έβγαλε 280 εκατ. δολάρια περισσότερα από αυτά που αναμένονταν. Οι traders της εταιρείας, ιδίως οι traders μετοχών, έφεραν επίσης 50 εκατ. δολάρια περισσότερα έσοδα από ό,τι αναμενόταν.

Υπάρχει η αίσθηση ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και η ρύθμιση που ακολούθησε άλλαξε σημαντικά τη Wall Street. Ο κανόνας Volcker υποτίθεται ότι θα απαγόρευε στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια των καταθέσεων για επενδύσεις, καθιστώντας ουσιαστικά τους traders των μεγάλων τραπεζών συλλέκτες προμηθειών, καθώς συγκέντρωναν προμήθειες από τους πελάτες όταν αυτοί έμπαιναν κι έβγαιναν από την αγορά. Αυτό οδήγησε γενικά στην πεποίθηση ότι οι ασταθείς αγορές, με τους υψηλότερους όγκους τους, είναι καλές για τις μεγάλες επιχειρήσεις της Wall Street.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου για τις μεγάλες τράπεζες ήταν ένα χάος. Το trading στον κλάδο σταθερού εισοδήματος της JPMorgan Chase & Co. υποχώρησε, αλλά το trading μετοχών αυξήθηκε. Στη Citigroup Inc., συνέβη το αντίθετο. Τα αποτελέσματα του trading της Bank of America Corp. ήταν αδιάφορα. Όμως, το trading στον κλάδο σταθερού εισοδήματος της Goldman υποχώρησε κατά 10%, ενώ η επιχειρηματική της δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 8%.

Δεν υπάρχει ασφάλεια στους αριθμούς

Η διαφορά στα έσοδα δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλοι κίνδυνοι στη δραστηριότητα trading της Wall Street



Η πρόσφατη κυριαρχία της Morgan Stanley στο trading έχει μετριαστεί. Η Goldman βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, αλλά έχει ακόμα δρόμο μπροστά της. Δεν είναι ότι μιλάμε για startups που λανσάρουν νέα προϊόντα ή ακόμα και για την Tesla Inc. που προσπαθεί να αποδείξει με τα κέρδη της ότι μπορεί να αποκτήσει μια γραμμή συναρμολόγησης. Αυτή είναι η δραστηριότητα με την οποία ασχολούνταν πάντα. Και οι επενδυτές, που θέλουν να επενδύσουν χρήματα, θα πρέπει να αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο τρίμηνο για να δουν αν αυτές οι τράπεζες θα τα πάνε καλά. Και δεδομένης της πρόσφατης αστάθειας της αγοράς, θα μπορούσαν βρεθούν προ εκπλήξεως. Υπάρχει λόγος για τον οποίο οι μετοχές της Goldman και της Morgan Stanley διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση στην αγορά και δεν κάνουν πολλά για να το αλλάξουν αυτό.