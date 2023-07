Δοκιμή νέο Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI: Πώς πρέπει να είναι το premium pick up

Πόσο έχει άλλαξει στο πέρασμα του χρόνου η γνώμη που έχουμε για τα pick up; Έχει αλλάξει πολύ. Ενώ πριν pick up (ή αγροτικό αν αρέσκεσαι στην ελληνική "ορολογία") επέλεγαν ως επί το πλείστον οι άνθρωποι που τα ήθελαν για σκληρή δουλειά, τώρα πλέον τα επιλέγουν και όσοι θέλουν αυτοκίνητο για σκληρή (ή extreme αν αρέσκεσαι στην αγγλική ορολογία) διασκέδαση.

Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο -σκληρούς- κόσμους βρίσκεται το νέο Volkswagen Amarok. Είναι πια η 2η γενιά του κατά Volkswagen pick up και έχει αλλάξει πολύ. Όχι τόσο που να μην είναι pick up αλλά αρκετά για να μην είναι μόνο pick up.

Ένα κτηνώδες SUV;

Αν σε ακολουθεί το νέο Amarok και το κοιτάς από τον καθρέπτη μπορεί να σκεφτείς: "καλά, τι θηρίο SUV της Volkwagen είναι αυτό; Δεν το έχω ξαναδεί". Θα έχεις δίκιο. Υπάρχει μια ιδιότυπη εκλέπτυνση στην σχεδίαση του Amarok, που μπορεί να σε κάνει να το συγχέεις με ένα ογκώδες SUV και όχι με pick-up. Αν αυτός ήταν ο στόχος της Volkswagwen, σίγουρα τα κατάφερε. Αλλά τα αυτοκίνητα δεν τα βλέπουμε μόνο από τον καθρέπτη.

Κάποια στιγμή αυτό το Amarok θα σε προσπεράσει -είναι σχεδόν σίγουρο με τον V6 turbo κινητήρα πετρελαίου- και τότε θα δεις την καρότσα και θα καταλάβεις ότι πρόκειται για ένα "αγροτικό πολυτελείας". "Ο ορισμός κυρία μου", όπως θα έλεγε και πρωταγωνιστής σε πολύ αγαπημένη και καλτ ελληνική ταινία.

Ναι, το Amarok είναι ο ορισμός του "pick up πολυτελείας". Και εκ των πραγμάτων δεν έχει ανταγωνισμό σε αυτήν την κατηγορία. Όχι γιατί είναι το καλύτερο αλλά γιατί είναι μόνο του σε αυτό το ιδιαίτερο κουλουάρ που έχει άνεση, σκόνη, δύναμη και πολυτέλεια. Την διαφορά τουλάχιστον σε επίπεδο αισθητικής την κάνει το εμπρός τμήμα με την τελείως "επιβατική" σχεδίαση και κυρίως τα φωτιστικά σώματα.

Και τα highlights της σχεδίασης δεν σταματούν εκεί. Οι φουσκωμένοι θόλοι και οι πιο ογκώδεις προφυλακτήρες δίνουν άλλη αίσθηση. Και στην έκδοση της δοκιμής (Aventura) όλα τείνουν προς το premium. Ένα σωρό λεπτομέρειες -και όχι μόνο- που στο σύνολό τους κάνουν την διαφορά.

Α, και είναι αρκετά μεγαλύτερο από πριν. Όπερ σημαίνει μην βάλεις χωρίς σύνεση στα στένα της Κυψέλης και του Παγκρατίου ένα αυτοκίνητο μήκους 5,35 μέτρων και πλάτους 2,2 μέτρων. Και αν πηγαίνεις σε υπόγεια πάρκινγκ θα σε τρώει η αμφιβολία. Αλλά να μην. Χωράει.

Διαβάστε περισσότερα στο topgeargreece.gr