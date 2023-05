Villa d'Este: Αυτά τα αυτοκίνητα έλαμψαν στο διάσημο event (εικόνες)

Η θερινή κατοικία του Καρδινάλιου του Κόμο, όπως διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και πήρε το όνομα Villa d'Este, έχει μετατραπεί σε αυτές τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα που ζούμε, σε ένα από τα πιο glamorous αυτοκινητικά event με απαράμιλλη αίγλη και χλιδή όπως την ορίζουν πρωτίστως τα αυτοκίνητα, με την σπανιότητα και την αξία τους και δευτερευόντως η παρουσία των πιο κοσμοπολιτών του αυτοκινητικού jet set. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν επί εποχής BMW.

H βαυαρική φίρμα ανέλαβε το Concours d'Elegance το 1999. Αρχικά χορηγικά και στην συνέχεια έχοντας ουσιαστικά πλήρως την διοργάνωση. Σταδιακά το διάνθισε και με ειδικά μοντέλα αποκλειστικά φτιαγμένα ώστε να παρουσιαστούν εκεί, όπως για παράδειγμα έκανε φέτος με το BMW Concept Touring Coupe, ενώ στην πορεία προέκυψε το "the place to be" και για άλλες εταιρείες, όπως έκανε φέτος η Hyundai με το N Vision 74.

Φέτος η κακοκαιρία της Ιταλίας έπληξε και την περιοχή της Monza, όχι στο βαθμό που αυτό έγινε στην Ίμολα, αλλά η βροχερή Παρασκευή χάλασε τις κουπ των κυριών της υψηλης κοινωνίας και ανάγκασε τους υπαλλήλους διοργάνωσης να δουλέψουν υπερωρίες ώστε τα λαμπερά μοντέλα να μην έχουν το παραμικρό στίγμα από τις σταγόνες της βροχής.

Φυσικά εκτός αυτών που αναφέραμε ήδη υπήρχαν εντυπωσιακά πολλά μοντέλα και πάλι με βασικό χαρακτηριστικό την υψηλή αισθητική, την ομορφιά και σε ορισμένες περιπτώσεις την σπανιότητα καθώς στα πλακόστρωτα της βίλας με φόντο τα νερά της λίμνης του Κόμο, πάντα θα υπάρχει ένα αυτοκίνητο που δεν το έχεις ξαναδεί ποτέ και πουθενά.

Μια γεύση μπορείς να πάρεις παρακάτω.

Η μοναδική Isdera, μια σπάνια δημιουργία της Mercedes

Η πανέμορφη Pagani Codalunga

Το Hyundai N Vision 74

Οι κριτές επί το έργον.

To Kode61 Birdcage του Ιάπωνα, Ken Okuyama

Το παρελθόν της BMW με την αυθεντική 3.0 CSL και το μέλλον με την νέα BMW 3.0 CSL

Και λίγο φολκλόρ

Η πανίσχυρη, υπερπολυτελής και υπερσύγχρονη Rolls Royce Spectre





Πηγή: topgeargreece.gr

