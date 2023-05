Επιτέλους ο CEO της Ferrari μίλησε για τα συνθετικά καύσιμα

Περιμέναμε καιρό να κάνει κάποια δήλωση ο Benedetto Vigna σχετικά με τα συνθετικά καύσιμα και τελικά αυτή έγινε. Ο επικεφαλής της Ferrari δήλωσε ότι τα σχέδια της φίρμας να συνεχίσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που κινούνται με συνθετικά καύσιμα δεν έρχονται σε σύγκρουση με τον στόχο της να γίνει ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030.

Να τονίσουμε ότι η Ferrari μαζί με την Porsche ήταν οι δύο εταιρείες πίσω από τις πιέσεις που άσκησαν κυρίως Γερμανία και Ιταλία για να συνεχίσουν να πωλούνται αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες και μετά το 2035, φτάνει αυτά να χρησιμοποιούν συνθετικά καύσιμα.

Τι είπε ο Benedetto Vigna

"Οι δύο (στόχοι) είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατοί", δήλωσε ο Vigna στο συνέδριο "Future of the Car" των Financial Times.

Ο Vigna είχε προηγουμένως χαιρετίσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαιρέσει τα αυτοκίνητα που κινούνται με συνθετικά καύσιμα από την προγραμματισμένη απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035.

"Νομίζαμε ότι αυτό (η απόφαση της ΕΕ) θα συνέβαινε το 2025 ή το 2026, συνέβη δύο χρόνια νωρίτερα και αυτό είναι πολύ καλό για εμάς, επειδή θα είναι δυνατή η χρήση αυτοκινήτου με θερμικό κινητήρα με ένα καύσιμο που είναι (ανθρακικά) ουδέτερο", δήλωσε ο Vigna.

Τα συνθετικά καύσιμα παρασκευάζονται με τη σύνθεση των συλληφθέντων εκπομπών CO2 και του υδρογόνου που παράγεται με τη χρήση ανανεώσιμης ή χωρίς CO2 ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν ίδια μοριακή δομή με τα ορυκτά καύσιμα.

H υβριδική Ferrari 296 GTS

Η Ferrari, η οποία φημίζεται για τους ισχυρούς βενζινοκινητήρες της, παράγει ήδη plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και έχει υποσχεθεί το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό όχημα για το 2025. Ωστόσο, ποτέ δεν έχει παρουσιάσει σχέδια που θα την καθιστούν εταιρεία μόνο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Δεν θα αυξήσει την παραγωγή της η Ferrari

Παρουσιάζοντας το επιχειρηματικό της σχέδιο πέρυσι, η Ferrari δήλωσε ότι το 80% της γκάμας της θα είναι πλήρως ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα μέχρι το 2030, ενώ το 20% θα εξακολουθεί να κινείται από κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ο Vigna επανέλαβε επίσης ότι η Ferrari, η οποία πούλησε πάνω από 13.200 αυτοκίνητα το 2022, δεν έχει σχέδια για ευρεία επέκταση της παραγωγής, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα άνοιξε εκ νέου τις παραγγελίες για το νέο τετράθυρο, τετραθέσιο μοντέλο Purosangue, για το οποίο οι αιτήσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.

"Δεν θέλουμε να κάνουμε το 50-60% του όγκου μας με ένα μόνο μοντέλο", τόνισε και πρόσθεσε"Όταν βρίσκεσαι σε έναν δρόμο και βλέπεις πάρα πολλές φορές την ημέρα το ίδιο είδος αυτοκινήτου, τα μάτια μας το συνηθίζουν... κάπως έτσι χάνεται η γοητεία τους".

Πηγή: topgeargreece.gr

