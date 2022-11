Είδαμε την ταινία για τον Lamborghini. Δες καλύτερα Mundial

Θυμάσαι που σου είχαμε πει πως στις 18 Νοεμβρίου θα κυκλοφορούσε μια ιταλοαμερικανική παραγωγή με θέμα τη ζωή του Ferruccio Lamborghini. Ε, κυκλοφόρησε όντως και μπορείς να την δεις στο Apple TV+, γιατί δεν την βρήκαμε να προβάλλεται σε κάποιον κινηματογράφο. Αν πάλι την βρεις εσύ, μην κάνεις το λάθος να την δεις γιατί πιθανότατα θα απογοητευτείς όσο και εμείς. Η ταινία έχει τίτλο Lamborghini: The Man Behind the Legend και της λείπει ένα βασικό στοιχείο στο να ανταποκριθεί στην πρόθεση που δείχνει ο τίτλος, να εξιστορήσει την ιστορία του ανθρώπου Ferruccio Lamborghini. Δεν λέει και πολλά για τον άνθρωπο Lamborghini.

Μια φανταστική κόντρα

Σεναριακά, μοιάζει περισσότερο με ένα πολύ προσεγμένο δραματοποιημένο video στο YouTube που θα έφτιαχνε κάποιος ενθουσιώδης διαβάζοντας τρία ιστορικά άρθρα για τον Ferruccio και τις αναφορές για τον Ιταλό στη Wikipedia. Θεωρητικά περιμένει κανείς να δει, πως γεννήθηκε η Miura ή πως ο Ferruccio έφτασε στο σημείο να πλησιάζει, στα σκαλοπάτια της αυτοκινητικής ιεραρχίας, τον Enzo Ferrari (τον υποδύεται ο Gabriel Byrne). Όμως αυτό που βλέπουμε είναι μια κόντρα που δεν υπήρξε ποτέ με τον Ferruccio να οδηγεί μια Countach και τον Enzo να κάθεται στη θέση μιας Ferrari Mondial.

