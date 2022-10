Επικεφαλής BMW M: Ποτέ 3κύλινδρες ή 4κύλινδρες M

Ένα παλιό αμερικανικό ρητό λέει "there is no replacement for displacement", που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα πολλά κυβικά στους κινητήρες. Τότε η μπηχτή ήταν γιατί είχαν αρχίσει τα turbo να διώχνουν τα πολλά κυβικά. Τα χρόνια πέρασαν και βρίσκεις turbo ακόμα και σε καφετέριες και ο κυβισμός όλο και μειώνεται. Κάποιοι ανησυχούν αλλά το αφεντικό της BMW M, Frank van Meel φρόντισε να τους καθησυχάσει, τουλάχιστον όσον αφορά την BMW M.

Frank van Meel θα δούμε τρικύλινδρες Μ;

Μιλώντας σε μια δημοσιογραφική παρουσίααση για το BMW M Fest 2022 στην πίστα Kyalami Grand Prix, ο van Meel ρωτήθηκε αν ο straight-six S58 των 3,0 λίτρων θα μπορούσε, κάποια στιγμή στο μέλλον, να αντικατασταθεί από έναν τρικύλινδρο κινητήρα υψηλής απόδοσης. Τι απάντησε;

"Ελπίζω ότι αυτή ήταν απλώς μια ρητορική ερώτηση, διότι είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε τρικύλινδρους κινητήρες", και συνέχισε "Δεν πρόκειται καν να κάνουμε τετρακύλινδρους κινητήρες σε αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Ξέρω ότι υπάρχουν άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό, αλλά εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε".

Αυτή ήταν μια μπηχτή

Οι εταιρείες στις οποίες αναφέρεται είναι, προφανώς, εταιρείες όπως η Mercedes, η οποία μόλις πρόσφατα αποκάλυψε τη νέα Mercedes-AMG C 63 S, η οποία εγκατέλειψε τον αγαπημένο V8 και στην θέση του έβαλε έναν turbo τετρακύλινδρο κινητήρα με -μπόλικη- υβριδική υποβοήθηση.

Από την απάντηση του van MeeI, συμπεραίνουμε ότι αυτοκίνητα M της BMW θα διατηρήσουν τους straight-six και τους V8 μέχρι το τμήμα επιδόσεων να αποφασίσει να γίνει πλήρως ηλεκτρικό ή αρχίζει να ασπάζεται με μεγαλύτερη θέρμη και το υδρογόνο -όπως η "φίλη" της Toyota. Ξέρουμε πάντως ότι νέα BMW M2 (κεντρική φωτό) λογικά θα είναι το τελευταίο νέο αυτοκίνητο M χωρίς υβριδική υποβοήθηση. Ως εκ τούτου είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι τα επερχόμενα υβριδικά της M θα έχουν τουλάχιστον έξι κυλίνδρους.

Πηγή: TopGear