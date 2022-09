H βασίλισσα Ελισάβετ B' αγαπούσε τα αυτοκίνητα

Αν και έχει μεταφερθεί με εκατοντάδες εκλεκτά αυτοκίνητα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η η βασίλισσα Ελισάβετ Β', είχε μια προτίμηση στο να οδηγεί η ίδια.

Η πριγκίπισσα μηχανικός αυτοκινήτων

Η μακροβιότερη βασιλεύουσα μονάρχης της Βρετανίας -που απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών- ήταν φανατική αυτοκινητίστρια και εκπαιδεύτηκε ως μηχανικός και οδηγός φορτηγού προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ' έλεγε ότι η τότε πριγκίπισσα δεν έπρεπε να συμμετάσχει, αντ' αυτού εντάχθηκε σε βοηθητική Υπηρεσία σε ηλικία μόλις 18 ετών. Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε εκείνη την εποχή ανέφερε ότι η Ελισάβετ, "αν και δεν της είχε επιτραπεί ποτέ να μπει σε λεωφορείο ή ταξί του Λονδίνου, πέρασε τα μαθήματα οδήγησης σε δύο ημέρες λιγότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο".

Έμαθε τη συντήρηση οχημάτων και πώς να συντηρεί -και να οδηγεί- στρατιωτικά φορτηγά, για το οποίο ο Τύπος την χαρακτήρισε "πριγκίπισσα μηχανικό αυτοκινήτων". Πέρασε πέντε μήνες ως μηχανικός και οδηγός φορτηγού.

Μετά το τέλος του πολέμου και τη διαδοχή της στο θρόνο, η βασίλισσα απολάμβανε μια μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων, ιδίως εκείνων που κατασκευάζονταν στη Βρετανία. Η εκλεκτική συλλογή της περιελάμβανε μοντέλα όπως το Rover P5 B, το Vauxhall Cresta estate και ακόμη και μια Jaguar X-Type, και φυσικά κάποιες Rolls-Royce και Bentley. Η Bentley της χάρισε την πρώτη Bentayga κατά την παρουσίαση του SUV με τα δύο turbo.

Το πραγματικό της πάθος, ωστόσο, ήταν η Land Rover. Η προτίμηση της βασίλισσας Ελισάβετ στα Defender και τα Range Rover είναι καλά τεκμηριωμένη, καθώς όχι μόνο οδηγούνταν με ειδικά προετοιμασμένες βασιλικές παραλλαγές κατά τις περιοδείες της στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, αλλά και για προσωπική χρήση γύρω από τα κτήματά της.

Πώς αποχαιρέτησε την βασίλισσα Ελισάβετ ο κόσμος της αυτοκίνησης

Από την Ferrari και την Volkwagen, μέχρι την Aston Martin και την Ford, οι φίρμες αυτοκινήτων (και όχι μόνο) ανάρτησαν τον δικό τους αποχαιρετισμό στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δη στο Twitter. Ακόμα και ο CEO της Formula 1 Stefano Domenicali ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο-αποχαιρετισμό στην βασίλισσα Ελισάβετ.

Formula 1 mourns the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/aofm3ePuy5 — Formula 1 (@F1) September 8, 2022

Her Majesty The Queen Elizabeth II



1926 - 2022 pic.twitter.com/lGSTqAPI5s — McLaren (@McLarenF1) September 8, 2022

It is with deep regret that we learn of the death of Her Majesty The Queen. Our prayers and sympathies are with her family during this sad time. pic.twitter.com/GZFoJfZuc2 — Goodwood Revival (@goodwoodrevival) September 8, 2022

The passing of Her Majesty The Queen has left everybody at Jaguar Land Rover deeply saddened, and our thoughts and condolences are with the Royal Family at this time. pic.twitter.com/gZF4Kpt1Z6 — Jaguar (@Jaguar) September 8, 2022

The Morgan Motor Company and wider Morgan community joins with people around the United Kingdom and the world in mourning the passing of Queen Elizabeth II.



We offer our deepest and most sincere condolences to the Royal Family at this very sad time. pic.twitter.com/pRrf8WaLdQ — Morgan Motor Company (@morganmotor) September 8, 2022

Heartfelt sympathies for the loss of a groundbreaking woman. Our thoughts are with the Royal Family, the British people and our British colleagues in the paddock.



May she Rest In Peace. pic.twitter.com/GFE5koNjtA — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 8, 2022

A message from all of us at Rolls-Royce on the sad news of the loss of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/CXPwbkUMD5 — Rolls-Royce (@RollsRoyce) September 8, 2022

All at Bentley Motors are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen. We pause, reflect and show heartfelt gratitude for the historic reign of The Queen, an inspiration to all for generations to come. Our sincere sympathies extend to The Royal Family. pic.twitter.com/b4l68uXaef — Bentley Motors (@BentleyMotors) September 8, 2022

A message from Bill Ford on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. https://t.co/88MCg9Zy5j pic.twitter.com/tNjnPGlKdL — Ford Motor Company (@Ford) September 8, 2022

F1 CEO Stefano Domenicali pays tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/2DwR3UWqSY — Formula 1 (@F1) September 9, 2022

The passing of Her Majesty The Queen has left everybody at Jaguar Land Rover deeply saddened, and our thoughts and condolences are with the Royal Family at this time. pic.twitter.com/jjEzfCT8A8 — Land Rover (@LandRover) September 8, 2022

All at Caterham are deeply saddened to hear the passing of Her Majesty The Queen.



We join the nation in mourning and send our thoughts and sincere condolences to the Royal Family.



Rest In Peace. 1926 - 2022. pic.twitter.com/dVyUUkhbE2 — Caterham Cars (@caterhamcars) September 8, 2022

We are deeply saddened by the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II.



Our most sincere condolences are with The Royal Family at this incredibly difficult time. Especially to His Majesty, King Charles III.



God Save The King. pic.twitter.com/o4cT3UINC1 — Mercedes-Benz UK (@MercedesBenzUK) September 9, 2022

Her Majesty The Queen: 1926 - 2022

Thank you for a lifetime of loyal service.

Our thoughts are with the Royal Family. pic.twitter.com/V1YmFdshzK — RenaultUK (@renault_uk) September 8, 2022

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ