Αυτό το VW T1 είναι ένα ελκυστικό Restomod 199.000 ευρώ

Το VW T1 Bus, το van που στα τέλη της δεκαετίας του 60 έγινε σύμβολο για τους χίπις εκείνης της εποχής, μπορεί να διανύσει μια δεύτερη νεότητα μετά την μετατροπή του σε ηλεκτρικό van από την Kindred Motorworks και ενδεχομένως να προσελκύσει τους χίπστερς της εποχής μας. Το συγκεκριμένο Restomod είναι επίσης και μια απόδειξη πως όσο καλή δουλειά και αν έκαναν οι σχεδιαστές του αμιγώς ηλεκτρικού, VW ID Buzz, το πρωτότυπο παραμένει πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό.

Η Kindred Motorworks είναι μια start up εταιρεία στην Καλιφόρνια, η οποία όμως με δύο στην ουσία εργαστήρια για τη δουλειά της έχει καταφέρει να επεκταθεί αρκετά με τα όσα project έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα. Έτσι πρόσφατα έκανε ένα άνοιγμα, με μια μικρή γκάμα τριών κλασσικών αυτοκινήτων τα οποία όμως θα εξηλεκτρίσει, ώστε να προσφέρει τρία απόλυτα restomod. Μεταξύ αυτών είναι το Ford Bronco που αν και αναμένεται η σύγχρονη μορφή του, το πρώτο και κλασσικό παραμένει στις καρδιές πολλών Αμερικανών, η Chevrolet Camaro που είναι ένα muscle car και έχει μετατραπεί σε ηλεκτρικό muscle car και φυσικά το VW Bus όπως το αποκαλεί η εταιρεία που είναι και αυτό που μας κέντρισε το ενδιαφέρον.

Μας κέντρισε το ενδιαφέρον γιατί στην πραγματικότητα το μόνο που λείπει από το παλιό και αξιαγάπητο all the way, VW T1 είναι ένα αξιοπρεπές μηχανικό σύνολο, ώστε να το κινεί με ευκολία και να του παρέχει όσα δεν μπορούσε ο τεχνολογικός κόσμος της εποχής του. Η Kindred έχει εφοδιάσει το van με έναν σιωπηλό ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αποδίδει 290PS και παράλληλα το έχει εξοπλίσει με τέσσερα δισκόφρενα, ανεξάρτητη ανάρτηση για την άνεση καθώς και σύγχρονο σύστημα διεύθυνσης που αλλάζει επίπεδο στον χειρισμό του αυτοκινήτου. Διαθέτει μια μπαταρία 74 kWh, ώστε η αυτονομία του να φτάνει τα 360 χλμ., ενώ οι επιβάτες θα απολαμβάνουν την ασφάλεια ζωνών τριών σημείων

Στο εσωτερικό η κατάσταση είναι ακόμη περισσότερο ικανή να σε ξετρελάνει. Παλ χρωματισμοί, με ρετρό πινελιές συνθέτουν τη συνολική εικόνα, απόλυτου σεβασμού στο παρελθόν του αυτοκινήτου. Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες όπως το μεγάλο τιμόνι και οι διακόπτες έχουν διατηρηθεί αναλλοίωτες και στον χώρο αποσκευών, έχει επιλεγεί διάταξη που σε κάνει να θέλεις όλο και μεγαλύτερη παρέα. Τα ντυμένα με δέρμα, καθίσματα σχηματίζουν έναν γωνιακό καναπέ γύρω από ένα πτυσσόμενο τραπέζι, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πολλοί και μεγάλοι ώστε να εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες.

Το VW T1 Bus της Kindred θα ξεκινήσει να παράγεται το 2024 και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα γιατί η τιμή του φτάνει τις 199.000 δολάρια.

