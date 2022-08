Η Mahindra ανακοίνωσε πέντε νέα ηλεκτρικά SUV

Στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ήταν το "one ring to rule them all” (ένα δαχτυλίδι να τα εξουσιάζει όλα). Στην περίπτωση της Mahindra θα μπορούσες να παραφράσεις τον Tolkien λέγοντας "one platform to fit them all” (ένα πάτωμα να ταιριάζει σε όλα). Οι εικόνες που βλέπεις μπροστά σου, είναι προφανές πως δεν ανταποκρίνονται στα τελικά μοντέλα, ωστόσο το ενδιαφέρον στοιχείο στο δελτίο τύπου που αναφέρεται στα πλάνα της Mahindra για το προσεχές διάστημα, είναι πως η ινδική εταιρεία σκοπεύει να φέρει στην αγορά πέντε αμιγώς ηλεκτρικά SUV, που θα βασίζονται όλα στο ίδιο πάτωμα.

Οι κωδικές ονομασίες των νέων μοντέλων είναι XUV.e8, XUV.e9, BE.05, BE.07 και BE.09, βασίζονται όπως είπαμε σε ένα εντελώς νέο πάτωμα EV το οποπίο θα βασίζεται με τη σειρά του στην πλατφόρμα ΜΕΒ του Ομίλου Volkswagen. To πρώτο από αυτά τα νέα μοντέλα, αναμένεται να έρθει στην αγορά σε λιγότερους από 18 μήνες. Ακόμη δύο μοντέλα υπολογίζεται πως θα είναι έτοιμα να εμφανιστούν στις εκθέσεις της εταιρείας ένα χρόνο μετά την έλευση του πρώτου, γεγονός ενδεικτικό της κινητικότητας που υπάρχει στους κόλπους της Mahindra.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το νέο πάτωμα EV "Inglo” μπορεί να φιλοξενήσει μπαταρίες χωρητικότητας μεταξύ 60 και 80kWh, ενώ μπορεί να δεχτεί τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος έως 175kW. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι εφικτή η φόρτισή του στο 80% μέσα σε διάστημα 30'. Επίσης, θα παρέχει δυνατότητα V2L ή "όχημα σε φορτίο”, που σε απλά ελληνικά, σημαίνει πως υπάρχει ειδική υποδοχή στο αυτοκίνητο, στην οποία μπορείς να συνδέσεις σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή θέλεις.

Σε άλλα νέα, τα SUV της Mahindra θα είναι πισωκίνητα στις βασικές τους εκδόσεις, οι οποίες θα έχουν ισχύ από 230 έως 280 ίππους. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, όπου συνεπάγεται η παρουσία και δεύτερου ηλεκτροκινητήρα, οι τιμές ισχύος διαμορφώνονται από 335 έως 390 ίππους. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ, είναι πως σύμφωνα με τις τιμές ισχύος του κινητήρα που βρίσκεται στον κάθε άξονα, στις εκδόσεις AWD, η κατανομή της ροπής είναι σημαντικά μεγαλύτερη στον πίσω άξονα και συγκεκριμένα 68:32 (στην έκδοση με τη χαμηλότερη ισχύ) και 79:21 (στην κορυφαία έκδοση).

Μπορεί βέβαια να είναι δύσκολο να μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς πλαγιολισθήσεις στο τιμόνι ενός Mahindra, όμως ποτέ δεν ξέρεις. Η ηλεκτρική εποχή της αυτοκίνησης, μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Στον βαθμό που η αναφορά -έστω κι αν προέρχεται από την ίδια την κατασκευάστρια- σε ένα από τα μοντέλα και συγκεκριμένα στο ΒΕ.05 ως Sports Electric Vehicle, αφήνει σίγουρα υποσχέσεις για κάτι οδηγικά ενδιαφέρον. Αν μη τι άλλο, είναι μια δήλωση προθέσεων από την πλευρά της Mahindra και μέχρι αποδείξεως του εναντίου, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο ενός πιο οδηγοκεντρικού -ηλεκτρικού- μέλλοντος.

ΠΗΓΗ: TopGear