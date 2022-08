O CEO της Ford ξεκίνησε κόντρα με τον Elon Musk

Όλο για κινητήρες, επιδόσεις και ανθρακονήματα θα γράφουμε; Ας δούμε και κάτι πιο πιπεράτο αλλά επίσης αυτοκινητικό. Όπως π.χ. την κόντρα που αποφάσισε να ξεκινήσει ο CEO της Ford Jim Farley με τον επικεφαλής της Tesla Elon Musk.

Ο Jim Farley είναι ένας CEO που δεν μασάει τα λόγια του και έχει αποφασίσει να μιλάει όποτε μπορεί, συχνά-πυκνά στα social media και δη στο Twitter. Είναι επικοινωνιακός και εξωστρεφής και είναι ξεκάθαρο πως θέλει να ανεβάσει την Ford - και με τις δηλώσεις του. Την τελευταία φορά που μίλησε δημόσια αποφάσισε να μην κρατηθεί και να βγάλει όλο τον ενθουσιασμό του για το ηλεκτρικό pickup της Ford F-150 Lightning. Δείτε τι λέει στο βίντεο που ακολουθεί.

Farley making a huge mistake calling out @elonmusk "Take that Elon Musk” pic.twitter.com/kBFpNk645m

Όπως άκουσες ο Farley το πρώτο που κάνει είναι να τονίσει ότι τα προϊόντα της Ford είναι για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Είναι μια έμμεση μομφή τόσο στις (ανεβασμένες τελευταία) τιμές της Tesla, όσο και στις τιμές των ανταγωνιστών του ηλεκτρικού Ford F-150, όπως είναι το pickup της Rivian αλλά και το νέο ηλεκτρικό Hummer. Μετά τονίζει ότι είναι "ήδη ο ηγέτης όλων των EV pickup στη βιομηχανία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρπα την, Elon Musk".

Φυσικά και απάντησε ο επικεφαλής της Tesla, άλλωστε ιδίως στο Twitter είναι λαλίστατος. Αυτή την φορά όμως δεν ήταν τόσο πνευματώδης όσο συνηθίζει. Ίσως να μην περίμενε τόσο ευθεία επίθεση από τον Farley. Τον ίδιο άνθρωπο που πριν λίγο καιρό έλεγε πίσω από κλειστές πόρτες για την Tesla ότι "κανένας δεν το κάνει καλύτερα". Η απάντησή του είναι αυτή που βλέπεις.

Thanks, but I already have one