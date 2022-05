VW: Ετοιμάζεται η αναβίωση του θρυλικού Scout ως ηλεκτρικό

Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Η VW ως όμιλος, όχι ως μάρκα, έχει αρκετά μικρό αποτύπωμα πωλήσεων στην αγορά των ΗΠΑ. Τουλάχιστον για το μέγεθός της. Μία ακόμη πραγματικότητα, είναι πως το αμερικανικό κοινό, είναι από τα πιο ορκισμένα στον πλανήτη στην κατηγορία των pickup.

Τα ελαφρά φορτηγά, όπως είναι ο ακριβής χαρακτηρισμός του segment, είναι από τους πλέον δημοφιλείς τύπους οχημάτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και η αλήθεια είναι πως ταιριάζουν στο macho προφίλ αρκετών Αμερικάνων.

THIS IS FOR YOU - #USA! 🇺🇸🛻



⚡ We will produce an all-electric pick-up and rugged SUV



⚡ The strong Iconic brand #Scout get's electrified



⚡ Production will start in 2026 pic.twitter.com/blZy8b0Z29